Le SRFC balayé par l’OL, Seko Fofana désigne le coupable

Humilié par l’OL (4-1) lors de la 31e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a vécu une soirée cauchemardesque. Après la rencontre, Seko Fofana n’a pas caché son amertume, dénonçant vivement l’arbitrage et une décision clé qui, selon lui, a tout fait basculer.

Une ouverture du score de l’OL jugée litigieuse par Seko Fofana

Le Stade Rennais avait pourtant bien entamé son match avant de sombrer face à l’OL. Pour Seko Fofana, tout a basculé sur le premier but lyonnais, contesté pour une sortie de balle non sifflée. « C’est énormément de frustration. On avait bien commencé le match. Il y a ce but qu’on prend. Je pense que le ballon est sorti mais on doit respecter les décisions », a déploré le milieu de terrain rennais.

Lisez aussi : Les ultras s’attaquent à Brice Samba et Seko Fofana avec une banderole choc

À voir Mercato OM : De Zerbi tient enfin ce buteur tant recherché ?

Ce premier coup dur a plongé Rennes dans une spirale négative : « Ce but nous a mis dedans puis ils ont mis le 2e et le 3e. Après, on a continué à jouer avec de bonnes choses », a poursuivi le milieu de terrain. Malgré leur réaction d’orgueil, les Rennais n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Seko Fofana regrette surtout l’ampleur du score, pointant d’autres erreurs d’arbitrage.

Lisez aussi : Le Stade Rennais scelle l’avenir de Seko Fofana !

« Ce n’est pas acceptable de prendre autant de buts mais il y a eu des buts hors-jeu aussi », estime le champion d’Afrique ivoirien. Lucide, il souligne tout de même l’état d’esprit de son équipe : « L’idée était d’aller les chercher et de les presser. Cela ne s’est pas bien passé ». Conscient des limites de son équipe en reconstruction, Fofana préfère se projeter avec optimisme.

Lisez aussi : Stade Rennais : Beye montre la porte à un indésirable !

À voir Mercato PSG : Le Paris SG a laissé filer un énorme talent !

« Les matchs qui arrivent vont nous servir. On doit pas se cacher derrière ça. Notre objectif c’est d’abord le maintien, trouver les automatismes et de vivre une pré-saison ensemble pour voir la saison prochaine. Je ne suis pas inquiet », a-t-il assuré. Le Stade Rennais devra rapidement rebondir pour sécuriser sa place en Ligue 1.