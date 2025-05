Stade Rennais : Les secrets du transfert de Raphinha révélés

Cinq ans après le transfert de Raphinha du Stade Rennais, Olivier Létang fait des révélations sur le départ de l’attaquant brésilien qui explose aujourd’hui au FC Barcelone.

Mercato : Raphinha poussé vers la sortie par le Stade Rennais selon Létang

Raphinha a joué au Stade Rennais lors de l’unique saison 2019-2020. Acheté au Sporting Club du Portugal pour 21 millions d’euros en septembre 2019, le club breton l’a transféré à Leeds United pour 18,6 millions d’euros en octobre 2020, soit un an plus tard.

Ancien président du SRFC, Olivier Létang est revenu sur les coulisses du départ précipité de l’international brésilien (33 sélections, 11 buts). Il fait en effet des révélations sur le transfert du joueur devenu une star mondiale du football.

« La version est très claire : Raphinha voulait rester à Rennes et jouer la Ligue des Champions. Il a été poussé vers la sortie », a déclaré le dirigeant, désormais président du LOSC. « Je me rappelle du jour où il m’a appelé, sous le choc, en me disant : « Président, ils veulent que je parte. » Il a été très, très déçu. Mais une fois qu’il a compris ce qui se tramait en coulisses, il ne voulait plus jouer pour certaines personnes », a révélé Olivier Létang sur Eurosport.

« La scène au bord du terrain en après-match contre Reims était assez cocasse, bien à la vue des médias… Quand on sait ce qu’il s’est vraiment passé », a-t-il rappelé, faisant allusion au dernier match de Raphinha à Rennes, où on le voit en tribune, entouré de Damien Da Silva (ancien capitaine du Stade Rennais) et Romain Salin (ex-gardien de but), qui semblaient vouloir le convaincre de rester.

Il est important de noter que Leeds a réalisé une grosse affaire en transférant le Brésilien pour 58 millions d’euros au Barça en juillet 2022.