ASSE : Le message choc de Krasso aux Verts avant Toulouse

Promu en Ligue 1 avec le Paris FC, Jean-Philippe Krasso a délivré un message d’encouragement à l’endroit de l’ASSE avant la dernière journée décisive pour le maintien de son ancien club.

Krasso soutient et encourage l’ASSE pour le maintien en Ligue 1

L’ASSE va affronter Toulouse FC stade Geoffroy-Guichard, samedi (21h), lors de l’ultime match crucial du championnat. Les Stéphanois sont contraints de remporter cette rencontre et d’espérer une défaite ou un match nul de Havre AC, avec qui ils sont à la lutte à distance pour la 16e place de barragiste.

Avant cette confrontation capitale pour le maintien, Jean-Philippe Krasso a envoyé un message de soutien à l’AS Saint-Etienne, son ancien club. Il souhaite le retrouver en Ligue 1.

« Ce n’est pas encore terminé pour le maintien. Je sais en tout cas qu’ils vont se battre jusqu’à la fin. J’espère une fin heureuse pour eux. Je suis donc derrière eux, je les encourage », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média Africa Top Sports. « J’aimerais jouer contre eux (les Verts, ndlr) la saison prochaine en Ligue 1. C’est tout ce que je leur souhaite, car c’est un club qui a compté pour moi », a confié l’attaquant international ivoirien.

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a joué à l’ASSE de juillet 2020 à juillet 2023, avec des prêts au Mans en février 2021 et à l’AC Ajaccio en janvier 2022. Il a joué 60 matchs sous le maillot des Verts, pour 18 buts marqués et 13 passes décisives délivrées. Cette saison, il a été l’auteur de 17 buts et 5 passes décisives en Ligue 2 avec le Paris FC, qui fait son retour en Ligue 1.

