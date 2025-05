ASSE : Des pronostics favorables à Sainté pour les barrages

Avant les décisifs matchs ASSE-Toulouse FC et RC Strasbourg-Havre AC, deux consultants de L’Équipe donnent la faveur de leurs pronostics aux Verts dans le duel à distance avec le HAC pour la place de barragiste de la Ligue 1.

Lutte à distance avec le Havre : Domenech optimiste pour l’ASSE

L’ASSE a plus de chances de finir la saison en position de barragiste que son concurrent le Havre AC, qui occupe pourtant cette place, avant la dernière journée décisive du championnat, samedi. C’est en tout cas ce que pensent Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France, et Dave Appadoo, journaliste à L’Équipe.

Lisez aussi : Lutte à distance entre l’ASSE et le Havre pour la position de barragiste

À voir Mercato PSG : Porte refermée à double tour sur un transfert

Pour le premier, l’AS Saint-Etienne devrait pouvoir s’imposer contre Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard lors de la dernière journée du championnat, alors que ce serait plus compliqué pour le Havre AC face au RC Strasbourg au stade de la Meinau.

« Un nul ne suffit pas au Havre, il faut qu’il gagne à Strasbourg. Or, l’AS Saint-Étienne va battre Toulouse à domicile et va lui passer devant. C’est comptable. Les Verts vont être à 33 points, et même si les Havrais font un nul, les Stéphanois seront devant […] », a-t-il confié sur La Chaîne L’Équipe.

L’AS Saint-Etienne va se maintenir à l’issue des barrages selon Dave Appadoo

Dave Appadoo est également optimiste pour l’ASSE dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Il se projette même plus loin sur les barrages. Selon lui, les Verts vont probablement retrouver le FC Metz comme la saison dernière.

Lisez aussi : Les Verts ne peuvent viser que la position de barragiste

À voir L’ASSE remporte une première bataille contre Toulouse FC

« Metz a mal fini la saison […]. Les Messins vont devoir se taper un play-off qui ne sera pas cadeau contre Dunkerque ou Guingamp. Déjà, ce n’est pas fait, ce n’est pas le grand Metz. Derrière, le vainqueur de ce play-off devra affronter Saint-Étienne avec le match retour à Geoffroy-Guichard […]. Je pense que derrière, ils vont se maintenir face à Metz dans les barrages », a estimé le consultant de l’émission L’Équipe du soir.