Vente OM : Un gros chèque dans les tuyaux pour Frank McCourt

Depuis plusieurs années, l’idée d’une Vente OM revient régulièrement à la surface sans qu’aucun communiqué officiel ne confirme l’envie de désistement de l’actuel propriétaire Frank McCourt. Bien au contraire, l’homme d’affaires américain continue de travailler au développement du club phocéen.

Vente OM : Un joli pactole déjà garanti avec la LDC

Assuré de terminer le trio de tête du championnat français, l’Olympique de Marseille a gagné sa place pour disputer la prochaine Ligue des Champions. Si le club a pu compter sur le soutien de son propriétaire Frank McCourt, qui n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre à Roberto De Zerbi de disposer d’un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Cependant, l’été 2024 a été, en grande partie, financé par les ventes réalisées par Pablo Longoria et Medhi Benatia. En plus de débarrasser le vestiaire de gros salaires, les dirigeants olympiens ont organisé plusieurs ventes importantes et ainsi permis à l’OM de financer la campagne de recrutement de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Et la qualification en Ligue des Champions vient confirmer tous les efforts consentis. Mieux, pour Frank McCourt et Pablo Longoria, ce retour dans l’élite du football européen est une grande nouvelle puisque l’OM est assuré de toucher au moins 40 millions d’euros pour sa participation à la C1.

Une manne financière non négligeable à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. À Marseille, des sources concordantes rapportent que Frank McCourt, le milliardaire américain, pourrait valablement se baser sur des performances positives en Coupe d’Europe pour investir encore un peu plus en 2026.

