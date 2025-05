L’enveloppe colossale du PSG pour le mercato !

Le PSG s’apprête à sortir le chéquier pour remodeler son effectif lors du mercato estival. Une enveloppe XXL, hors ventes, est prévue pour un recrutement qui s’annonce explosif.

Mercato PSG : Un budget royal pour renforcer l’effectif

Cet été, le Paris SG ne fera pas les choses à moitié. D’après plusieurs sources concordantes rapportées par PSG Inside Actus, « le PSG disposerait d’une enveloppe de 130 à 160 M€ pour le mercato estival, hors ventes ». De quoi alimenter de grandes ambitions sur le marché des transferts, notamment pour combler les manques identifiés dans l’effectif.

Le club de la capitale vise en priorité un défenseur central, un arrière, un milieu défensif, et n’exclut pas de se renforcer aussi en attaque. « Un neuf et un ailier droit pourraient aussi être ciblés selon les opportunités », informe-t-on. Un chantier vaste, mais structuré, avec une volonté claire de combiner qualité et jeunesse. 𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝟏𝟑𝟎 𝐚 𝟏𝟔𝟎 𝐌€ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥, 𝐡𝐨𝐫𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬.



Les priorités : un défenseur central, un arrière, un milieu défensif.



Deux pépites de Bruges dans le viseur

Parmi les premières pistes concrètes, Paris s’active déjà sur un double dossier prometteur. Le Paris Saint-Germain prépare une offre groupée pour deux talents du Club Bruges : Joel Ordóñez et Maxim De Cuyper. L’idée ? Anticiper la concurrence et avancer vite sur des profils validés depuis plusieurs mois.

Joel Ordóñez, 21 ans, est dans les radars de Luis Campos depuis plus de six mois. Ce défenseur central équatorien séduit par sa puissance physique, sa sérénité balle au pied et sa capacité à lire le jeu. Il pourrait devenir l’un des piliers de la future charnière parisienne.

De l’autre côté du terrain, le latéral gauche Maxim De Cuyper, 24 ans, revient dans les discussions parisiennes. Déjà approché l’été dernier, il représente une solution crédible pour concurrencer un Nuno Mendes trop souvent blessé. Son profil complet, régularité, volume de jeu, et projection offensive, plaît à Luis Enrique.

Une stratégie groupée bien pensée

Le PSG envisage une approche globale : une opération groupée stratégique pour séduire Bruges et éviter une surenchère. Au-delà du gain économique, cette stratégie permettrait aussi aux deux joueurs de faire le grand saut ensemble, facilitant ainsi leur intégration.

Une démarche intelligente et cohérente avec la politique de renouvellement amorcée par le club depuis l’été dernier. Avec une telle enveloppe, Paris veut frapper fort. Mais entre promesses de renouveau et réalité du marché, le défi sera de transformer les millions en résultats concrets.

