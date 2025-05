ASSE : Un premier indice sur la compo contre Toulouse

En l’absence de Lucas Stassin, l’entraîneur de l’ASSE cherche la meilleure solution possible en attaque. Avant Toulouse FC, il a lâché un indice sur la composition, notamment sur le front de l’attaque.

ASSE : Quelle option offensive en l’absence de Stassin ?

Lucas Stassin, le meilleur buteur de l’ASSE, est en reprise après une blessure musculaire. Il n’est donc pas apte à rejouer. Il a été déclaré forfait pour le dernier match de la Ligue 1 face au Toulouse FC, samedi (21h) à Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland espère récupérer le décisif avant-centre pour les deux matchs de barrages, si l’ASSE y accède.

Entre-temps, les Verts doivent batailler contre le Téfécé pour espérer finir la saison régulière à la 16e place et ainsi se donner une deuxième chance de maintien en Ligue 1. Après la précieuse victoire contre le Stade de Reims en Marne, Eirik Horneland doit sortir le grand jeu pour enchaîner une deuxième victoire, ce que l’ASSE n’a pas réussi toute cette saison. Il doit surtout trouver la meilleure ligne offensive pour ne pas se rater.

AS Saint-Etienne – Toulouse FC : Vers uen deuxieme titularisation de Wadji

Titularisé pour la première fois par le nouvel entraîneur des Verts face aux Rémois, Ibrahima Wadji pourrait, lui, enchaîner une deuxième titularisation. Il n’a certes pas été décisif, mais sa prestation a été satisfaisante dans l’ensemble, selon le coach norvégien.

« Ibrahima Wadji a beaucoup couru pour l’équipe. C’est un profil différent par rapport à celui de Lucas Stassin, mais il peut être très efficace dans son style. Il s’est beaucoup donné, a beaucoup couru, il a mis la pression dans le dos de la défense adverse avec ses courses », a-t-il apprécié.

Eirik Horneland a ensuite annoncé une possible titularisation de l’attaquant sénégalais face à Toulouse FC. « On a pu jouer différemment avec Ibrahima Wadji dans le camp des Rémois, ce qui nous a offert d’autres options. La probabilité qu’il commence le match contre Toulouse est forte. Il a fait beaucoup d’efforts à Reims, mais il a l’air d’avoir récupéré, donc on verra quelle décision prendre », a-t-il laissé entendre.

Et c’est sans aucun doute un gros indice avant la composition officielle de l’ASSE !