Mercato PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Cherki ?

Si les dernières rumeurs semblent l’éloigner d’un transfert au PSG cet été, l’histoire entre Rayan Cherki, le meneur de jeu de l’OL, serait encore loin d’être terminée avec le club de la capitale française. Explications.

Mercato PSG : Rayan Cherki toujours dans les plans du Paris SG ?

Avec un budget XXL, le PSG s’apprête à vivre un nouvel été très mouvementé. Entre départs et arrivées, le club de la capitale pourrait continuer à puiser en Ligue 1 pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Contrairement aux dernières rumeurs, Rayan Cherki serait toujours dans les radars de Luis Campos.

D’après les informations de Livefoot, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais pourrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival à venir. Tout comme son coéquipier Malick Fofana (20 ans). Contraint de renflouer les caisses pour éviter une rétrogradation administrative en Ligue 2, l’OL pourrait vendre ses deux pépites offensives au club de la capitale.

De quoi justifier le récent rapprochement soudain entre John Textor, le propriétaire des Gones, et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre les hommes de Luis Enrique et Arsenal ? L’homme d’affaires américain refusait jusqu’à présent catégoriquement de négocier avec le Paris Saint-Germain.

Mais avec le réchauffement des relations et l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki (21 ans) et Malick Fofana, une double opération, qui sauverait le club lyonnais d’une relégation en Ligue 2, pourrait bien être envisagée dans les semaines, indique le portail sportif. À un an de la fin de son contrat à Lyon, Cherki est évalué à 35 millions d’euros, tandis que Fofana, lié jusqu’en juin 2028, vaut 25 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre…

