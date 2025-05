Mercato OL : Rayan Cherki répond sèchement au Paris SG !

Moqué sur la toile après sa sortie forte sur le PSG et la réponse glaciale du des dirigeants parisiens, le milieu offensif de l’OL, Rayan Cherki, a tenu à faire une importante précision sur sa situation personnelle. Explications.

Mercato OL : Le Paris SG snobe Rayan Cherki

Dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a relancé les spéculations autour d’une potentielle arrivée au Paris Saint-Germain en lâchant quelques mots complices à l’endroit des attaquants parisiens présents sur place, notamment Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

« Si je me sentirais bien dans un vestiaire avec eux ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas », a lancé en direct l’international espoir français.

Mais selon plusieurs sources proches du PSG, la direction du club n’aurait pas prévu de relancer ce dossier, refroidie par le choix du meneur de jeu lyonnais de privilégier le Borussia Dortmund l’été dernier, et surtout par un manque d’intérêt sportif actuel. En cas de départ cet été, Rayan Cherki ne devrait donc pas rejoindre l’effectif de Luis Enrique durant l’intersaison. Ce qui ne semble pas du tout préoccuper le principal concerné.

Rayan Cherki au PSG : « Je ne fais jamais d’appel du pied »

De passage en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki en a profité pour faire la lumière sur ses propos sur le Paris SG lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Face aux difficultés financières de l’OL, un départ de Cherki semble plus que probable cet été. Plusieurs grands clubs européens ayant déjà manifesté un intérêt pour le protégé de Paul Fonseca.

À une journée de la fin du championnat, un intérêt de Liverpool a été évoqué, tout comme un rapprochement avec le PSG. Toutefois, l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas a avoué qu’il n’a aucunement fait un appel du pied à Nasser Al-Khelaïfi en vue d’une signature à Paris.

« Oui, j’ai beaucoup d’amis au PSG. J’ai beaucoup d’amis à droite, à gauche, dans beaucoup de clubs. Donc, si je devais aller dans tous les clubs où j’ai des amis, je ferais une tournée des Zéniths, je me prendrai pour un chanteur. Donc, non. Si je dois faire des appels du pied à des clubs, c’est que ma carrière prend un très mauvais tournant.

Donc, j’ai juste répondu à la question d’une manière humoristique. Je sais que quand c’est moi qui parle, ça fait souvent parler. Donc, pour l’instant, je n’ai que la tête à l’OL et je ne fais jamais d’appel du pied à qui que ce soit », a confié Rayan Cherki. Voilà qui est clair entre le Paris SG et Rayan Cherki.