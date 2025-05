Mercato : L’OM négocie en secret un deal avec le RC Lens

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM travaille désormais sur son mercato. Les dirigeants phocéens mènent des négociations secrètes avec Facundo Medina, le défenseur du RC Lens.

L’OM insiste pour Facundo Medina, le point sur les négociations

Fort de sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille ambitionne de briller sur la scène européenne la saison prochaine. Pour ce faire, l’OM compte renforcer son effectif lors de ce mercato estival. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne et l’une d’elles conduit au défenseur central du RC Lens, Facundo Medina.

Après cinq saisons passées sous les couleurs sang et or, l’international argentin arrive à un tournant de sa carrière. L’émotion palpable lors de sa sortie lors du dernier match face à l’AS Monaco (4-0) laisse entrevoit son prochain départ du RC Lens. Le joueur de 25 ans bénéficierait même déjà d’un bon de sortie cet été, ce qui aiguise l’appétit de l’OM.

Le journaliste de Tyc Sport, German Garcia Grova, assure en effet que les négociations entre les dirigeants marseillais et le Facundo Medina ont débuté il y a plusieurs semaines et se poursuivent activement en vue d’un terrain d’entente. Et même si aucun accord n’a encore signé entre les deux parties, le défenseur argentin se verrait bien rejoindre le projet ambitieux de l’OM. 🚨 Discussions en cours entre l’OM et Lens pour Facundo Medina 🇦🇷 !!! (@GerGarciaGrova)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/8cKJgRsIph— ActuOlympien (@ActuOlympien) May 18, 2025

Le RC Lens attend 25 millions d’euros pour son transfert

Les Phocéens insistent ainsi en coulisse en vue de vite boucler sa signature. Pour concrétiser cette potentielle arrivée, ils devront se monter très généreux. Facundo Medina est lié au RC Lens jusqu’en juin 2028 avec une valeur marchande estimée à 25 millions d’euros selon Transfermarkt.

D’autres clubs étrangers, comme le Bayer Leverkusen, sont également sur ses traces, ce qui complique la tâche à l’OM.

