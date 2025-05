Mercato PSG : Enrique prend position pour Viktor Gyökeres !

Susceptible de quitter les rangs du Sporting Portugal durant le mercato d’été à venir, Viktor Gyökeres va-t-il finalement rejoindre le PSG ? Luis Enrique a sa petite idée sur le sujet.

Mercato PSG : Le Sporting ouvre la porte pour Viktor Gyökeres

Avec 53 buts et 13 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues cette saison, Viktor Gyökeres confirme son statut de renard des surfaces et continue d’attirer l’attention des plus grands clubs européens. Et cela tombe bien puisque le Sporting Portugal serait désormais ouvert au départ de son buteur suédois dès cet été. Déjà intéressé il y a un an, le Paris Saint-Germain suivrait toujours la situation du joueur de 26 ans.

Après deux années dans le championnat portugais, Gyökeres aurait trouvé un accord avec la direction du Sporting pour un transfert lors du mercato estival à venir. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui précise que pour s’attacher les services du serial buteur, ses prétendants devront signer un chèque de 65 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances parisiennes, mais Luis Enrique ne semble pas particulièrement impressionné.

Luis Enrique recale Viktor Gyökeres

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Viktor Gyökeres s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du Sporting Portugal. Pour autant, cette piste ne semble pas faire partie des plans du Paris SG pour cet été, à en croire les renseignements obtenus par le journal L’Équipe.

Le quotidien sportif explique qu’en l’état actuel, l’entraîneur parisien ne souhaite pas l’arrivée d’un numéro 9 statique et refuse d’engager une grosse dépense pour attirer Gyökeres. En quête d’un renfort offensif, Luis Enrique viserait plutôt un attaquant plus complémentaire, capable de jouer sur le front de l’attaque, mais aussi sur les côtés.

Actuellement, Manchester United, où officie son ancien coach Ruben Amorim, s’impose comme le club le plus actif pour Gyökeres et les Red Devils pourraient accélérer sur ce dossier après la finale de la Ligue Europa perdue mercredi soir face à Tottenham. Arsenal, qui cherche un numéro 9 pour la saison prochaine, serait également intéressé par le goléador du Sporting Portugal.