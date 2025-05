Mercato : Le Real prépare une offre démesurée pour le PSG !

Luka Modric a annoncé son départ pour cet été, et le Real Madrid a déjà lancé les hostilités pour lui trouver un digne successeur, qui pourrait venir du PSG. Florentino Pérez serait prêt à infliger un terrible coup au club parisien.

PSG Mercato : Le Real Madrid cible Vitinha pour l’après-Modric

À 39 ans, Luka Modric a annoncé officiellement son départ du Real Madrid après 13 années de bons et loyaux services. Une page importante du club espagnol se referme ainsi avec le départ de la star croate. Une autre va s’ouvrir dès la saison prochaine, sous la houlette de Xabi Alonso, qui s’apprête à remplacer Carlo Ancelotti sur le banc.

Dans ce renouveau, le nouvel entraîneur des Merengues va devoir trouver un milieu de terrain capable de remplacer valablement Modric. D’après les informations du quotidien Marca, les dirigeants madrilènes auraient ainsi jeté leur dévolu sur Vitinha. Impressionnant sous le maillot du PSG, l’international portugais plaît beaucoup à Florentino Pérez, qui le verrait comme l’héritier naturel de Luka Modric.

Sa régularité, sa vision du jeu et son volume de course font de lui l’un des profils les plus complets du moment au milieu. Pep Guardiola, le manager de Manchester City, le décrit d’ailleurs comme le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Et si les Citizens ont échoué à l’attirer, le Real Madrid envisagerait de tenter sa chance dès cet été.

Récemment prolongé jusqu’en 2029, Vitinha est estimé à 60 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais le Real serait disposé à mettre 100 millions d’euros sur la table des négociations pour convaincre le PSG de le laisser partir.

Toutefois, le journal madrilène précise que Florentino Pérez et les siens sont conscients que discuter d’un éventuel transfert du joueur de 25 ans avec Nasser Al-Khelaïfi semble encore très loin d’être évident. Surtout que Vitinha est un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique au Paris SG. Autant dire que l’ancien milieu du FC Porto est bien parti pour connaître sa quatrième saison sous les couleurs rouge et bleu.