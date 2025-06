ASSE : Une erreur de casting à 3M€ devenue un casse-tête

Le premier mercato de l’ASSE sous l’ère Kilmer Sports a montré toutes ses limites. Recruté pour incarner le futur du milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, Igor Miladinovic n’a jamais trouvé sa place dans l’effectif des Verts. Un an plus tard, le club du Forez se retrouve confronté à une situation embarrassante et à des options limitées.

Mercato ASSE : Igor Miladinovic, un pari raté pour Saint-Etienne

Présenté comme un joli coup lors du mercato estival 2024, Igor Miladinovic incarnait l’audace d’un recrutement ciblé. Arrivé pour 3 millions d’euros en provenance du FK Cukaricki, le milieu offensif serbe devait incarner le nouveau visage créatif de l’ASSE. Malheureusement, son bilan est famélique : 23 minutes disputées en Ligue 1 cette saison, aucune titularisation, et un passage furtif dans une équipe en pleine reconstruction.

Lire aussi : Mercato : L’ASSE tient sa première recrue majeure de l’été !

À voir Ligue des Champions : La classe de Mbappé envers le PSG

À 21 ans, Miladinovic n’a jamais convaincu. Ignoré par Olivier Dall’Oglio, brièvement testé par Eirik Horneland, il a rapidement disparu des radars. Sa dernière apparition officielle remonte au 24 janvier 2025, un camouflet pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028, avec une année en option.

Une relance en Ligue 2 ?

La relégation de l’ASSE pourrait néanmoins ouvrir une fenêtre. Si Miladinovic n’a pas le niveau Ligue 1, son profil offensif pourrait s’exprimer davantage en Ligue 2. Le Serbe avait d’ailleurs brillé avec la réserve stéphanoise en N3 à son arrivée.

Lire aussi : Mercato ASSE : Ben Old a choisi son futur club !

À l’heure où Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont pressentis sur le départ, une place pourrait se libérer dans le onze d’Horneland. Mais cette hypothèse reste incertaine. Le joueur manque de rythme, de repères et surtout de confiance. Le staff stéphanois hésite encore à lui redonner une chance.

À voir FC Nantes : Kita boucle l’arrivée du successeur de Kombouaré

Un prêt pour limiter la casse ?

Autre issue envisageable : un prêt. À défaut de convaincre à Saint-Étienne, Miladinovic pourrait rebondir ailleurs. Une expérience en Ligue 2, dans un environnement moins exposé, permettrait au joueur de retrouver du temps de jeu et, peut-être, de justifier l’investissement initial. Une option d’achat pourrait même être glissée dans l’opération, pour ménager toutes les parties. Car aujourd’hui, la valeur marchande du Serbe a fondu de moitié.

Lire aussi : Info Mercato : L’ASSE tient son nouveau gardien de but !

Estimé à 1,5 million d’euros, il ne suscite aucun intérêt concret sur le marché. L’erreur est désormais actée. Miladinovic n’a pas été le N°10 espéré. Et Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club, sait qu’il ne reverra pas les 3 millions investis. À défaut de rendement, il faut désormais limiter les pertes. Mais pour cela, encore faut-il qu’une porte s’ouvre.