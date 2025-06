Info Mercato : Le Real Madrid essuie un gros échec !

Devenu l’ombre de Thibaut Courtois au Real Madrid, Andriy Lunin est en quête d’une nouvelle destination pour se relancer. Annoncé un temps à Galatasaray, l’international ukrainien ne rejoindra finalement pas la Turquie.

Mercato Real Madrid : Galatasaray dit NON à Andriy Lunin

Un temps devenu titulaire indiscutable suite à la blessure de Thibaut Courtois, Andriy Lunin a complètement été relégué sur le banc de touche. Durant la saison écoulée, il n’a pratiquement pas bénéficié de temps de jeu en raison du retour en forme du portier belge. L’Ukrainien n’a disputé que sept matchs en Liga, au cours desquels il a réussi quatre clean sheets.

Cette situation au Real Madrid a commencé à agacer Andriy Lunin, qui nourrit désormais l’ambition de se relancer ailleurs. D’après le média espagnol AS, il a informé Jorge Mendes, son agent sportif, de lui trouver une nouvelle destination. Dans cette démarche, le joueur de 26 ans a été proposé à Galatasaray en vue d’un possible transfert cet été.

À en croire la même source, les champions en titre de la Süper Lig turque ne sont pas intéressés par la signature d’Andriy Lunin. Bien qu’ils soient à la recherche d’un nouveau gardien de but pour renforcer leur arrière-garde, les Istanbuliotes se penchent plutôt sur un profil plus séduisant et convaincant. Par conséquent, Andriy Lunin et son entourage devront chercher une autre option.