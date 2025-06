ASSE : Horneland peut-il réussir la remontée immédiate ?

L’ASSE s’est fixée comme objectif de retrouver immédiatement la Ligue 1 à l’issue de la saison prochaine. Eirik Horneland peut-il réussir cette mission ? La réponse de Laure Boulleau.

Horneland n’a pas pu sauver l’ASSE de la relégation !

Arrivé à l’ASSE en janvier 2025 pour sauver le club de la relégation, Eirik Horneland n’y est pas arrivé. Son équipe a été reléguée directement en Ligue 2, en terminant à la 17e place. Déterminé à imposer son projet de jeu assez offensif, il n’avait pas le profil de joueurs pour l’animation de son système.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE exigerait entre 15 et 20 M€ pour Davitashvili

À voir Mercato FC Barcelone : Un transfert surprise en ligne de mire !

Les Verts ont concédé 10 défaites et 5 nuls pour seulement 4 victoires en 19 matchs dirigés par le technicien norvégien. Il n’a pris que 17 points sur 57 possible, ce qui est catastrophique comme bilan.

Gazidis renforce Saint-Etienne pour la remontée en Ligue 1

Malgré tout, Ivan Gazidis a décidé de le maintenir sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Eirik Horneland a pour mission de ramener les Verts en Ligue 1 rapidement, voire à l’issue de l’exercice 2025-2026.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un départ annoncé dans le staff de Horneland

Pour permettre au coach d’atteindre cet objectif, le président du club stéphanois a déjà mis trois joueurs à sa disposition, en dépensant près de 6 M€ hors bonus. Les options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer ont été levées, puis le transfert de Mahmoud Jaber du Maccabi Haïfa est déjà bouclé.

À voir Mercato OM : Un cador tuc débarque pour Azzedine Ounahi !

Le retour en L1 passe d’abord par la construction d’une bonne équipe selon Boulleau

Mais Eirik Horneland pourra-t-il réussir l’opération remontée rapide de l’ASSE ? A-t-il les moyens techniques et psychologiques pour dominer le championnat de la Ligue 2 après le traumatisme découlant de la saison catastrophique dans l’élite ? Laure Boulleau pense que oui.

Lire aussi : Mercato : L’ASSE annonce une décision-choc pour Loïc Perrin

« S’ils arrivent à construire un bon effectif de Ligue 2, pourquoi pas », a-t-elle souligné comme première condition, dans Le Progrès. Selon la consultante de Canal+, le successeur d’Olivier Dall’Oglio devra adapter ses principes et son style de jeu au profil de son équipe, mais aussi au niveau de la Ligue 2, afin d’espérer réussir sa mission.

Il faut du « pragmatisme » à Horneland pour réussir sa mission

« Je trouve qu’Eirik Horneland a, en termes de vision et de jeu, quelque chose à amener dans l’ADN de l’AS Saint-Etienne. Quand on est entraîneur et qu’on a des idées de jeu, je pense qu’il faut être lucide sur la qualité de l’effectif et ses caractéristiques. Pour moi, face à la difficulté du maintien (ou de la montée, ndlr), le pragmatisme est l’une des grandes qualités et il doit l’emporter sur la volonté de jeu », a indiqué la journaliste.

À voir Mercato PSG : Un défenseur arrive, c’est plus de 60 M€ !