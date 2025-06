PSG Mercato : Une star de Man United à un pas du Paris SG ?

En pleine reconstruction après le départ de plusieurs cadres, le PSG féminin va agiter le mercato estival. Aux dernières nouvelles, une star de Manchester United pourrait débarquer au Paris SG dans les jours à venir.

PSG Mercato : Une nouvelle attaquante française bientôt au Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain serait positionné pour s’offrir les services de Melvine Malard afin de renforcer son secteur offensif. Après le départ de Marie-Antoinette Katoto, les dirigeants du PSG sont à la recherche d’une attaquante durant ce mercato estival.

L’avant-centre de Manchester United, qui n’avait plus marqué avec les Bleues depuis deux ans et demi, a brillamment retrouvé le chemin du but ce vendredi soir face à la Belgique (5-0), avec notamment un triplé.

Liée au club anglais jusqu’en juin 2027, la joueuse de 24 ans ne sera pas facile à déloger, mais le Paris SG est prêt à tenter sa chance jusqu’au bout. D’après les informations du compter Twitter IRP, spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain, un prêt pourrait être envisagé pour permettre l’arrivée de Melvine Malard dès cet été. Le PSG s’intéresserait à Melvine Malard et souhaiterait la voir rejoindre l’effectif parisien.

La piste d’un prêt serait envisagée afin de faciliter son arrivée cet été.



Pour l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais, ce serait l’opportunité de retrouver la D1 Arkema avec un nouveau défi. Les négociations s’annoncent délicates, mais les discussions semblent ouvertes et Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG féminin, et son adjointe Sabrina Delannoy seraient disposés à tout mettre en oeuvre pour réaliser ce gros coup.

