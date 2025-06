Mercato ASSE : Une situation d’urgence se présente à Sainté

L’ASSE va devoir se pencher rapidement sur la recherche d’un défenseur latéral gauche, en raison du départ de Pierre Cornud (28 ans) et la fin du contrat de Léo Pétrot (28 ans).

ASSE : Cornud retourne à Haïfa, Pétrot en fin de contrat

Le contrat de Léo Pétrot à l’ASSE prend fin officiellement le 30 juin 2025, soit dans six jours. Ne faisant pas l’unanimité en interne, il n’est toujours pas prolongé, alors qu’Eirik Horneland souhaite l’avoir dans son équipe en Ligue 2. Lors de la rentrée sportive, la semaine dernière, l’entraîneur des Verts avait déclaré : « Concernant Léo Pétrot, j’espère qu’il va rester à Saint-Étienne pour la saison prochaine ».

Toujours au poste d’arrière latéral gauche, Pierre Cornud fait ses valises. Il retourne au Maccabi Haifa, d’où il avait été transféré à l’AS Saint-Etienne à l’été 2024. En effet, le club israélien a trouvé un accord avec son homologue français pour récupérer son ancien défenseur

Selon Sport5, le transfert est déjà bouclé contre une indemnité de 900 000 €. Pierre Cornud va signer un contrat de 2 saison avec ‘’La Locomotive Verte’’, plus une 3e en option à en croire le média israélien.

Pour rappel, l’ASSE avait acheté le défenseur français à 1,1 M€ le 22 août 2024. Il s’était engagé avec le club jusqu’en juin 2026, avec la possibilité d’aller jusqu’en juin 2027, mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Verts. Il n’a joué que 11 matchs en Ligue 1 toute la saison dernière.

Mercato : Lassana Traoré seul au poste de latéral gauche

Avec les départs de Léo Pétrot et Pierre Cornud, l’équipe d’Eirik Horneland ne compte plus que la recrue estivale Lassana Traoré comme arrière latéral gauche. Le sénégalais de 18 ans a signé avec Saint-Etienne il y a six jours. Il est provenance de l’Académie Diambars du Sénégal et va découvrir le championnat de France.

De ce fait, la Direction Stéphanoise est contrainte de recruter rapidement un défenseur pour renforcer le poste dégarni. C’est désormais la priorité pour la cellule de recrutement.

