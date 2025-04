Séisme au Real Madrid : Rodrygo bradé au Paris SG ?

Alors que Carlo Ancelotti s’apprête à faire ses adieux pour rejoindre le Brésil, Rodrygo pourrait lui aussi quitter les rangs du Real Madrid cet été. Le PSG pourrait en profiter pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

Mercato : Le Real Madrid ouvre la porte pour Rodrygo

Le Real Madrid traverse une saison difficile et s’apprête à prendre des décisions importantes cet été. En plus de l’entraîneur Carlo Ancelotti, une star devrait notamment quitter le club madrilène. Selon la presse espagnole, le Real Madrid ne retiendra pas Rodrygo en cas d’offre satisfaisante. À en croire El Chiringuito, l’attaquant de 24 ans ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante.

Et le profil de l’international brésilien, recruté 45 millions d’euros en 2019, plairait à plusieurs grosses écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain. Très précieux pour son activité offensive et son implication défensive, Rodrygo possède un profil qui colle aux exigences de Luis Enrique.

Avec les départs attendus de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le partenaire de Kylian Mbappé pourrait être un excellent renfort pour le, secteur offensif des Rouge et Bleu. D’autant que le PSG n’aurait pas besoin de se ruiner pour l’attirer.

Rodrygo au PSG pour 60M€ ?

Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid cet été. Florentino Pérez, qui veut faire des économies après une saison ratée, serait disposé à délivrer un bon de sortie au Brésilien dans les mois à venir. La décision serait prise et le président madrilène souhaiterait tourner la page. 🚨 "Si llega una OFERTA… RODRYGO NO SEGUIRÁ en el REAL MADRID".



💣 El BOMBAZO de @jpedrerol anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/vlZW0UgrAF— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2025

Une opportunité pour les clubs intéressés, parmi lesquels Manchester City et le Paros SG. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, serait d’ailleurs disposé à formuler une offre supérieure à 60 millions d’euros pour Rodrygo.

Le Real Madrid se débarrasserait ainsi d’une option en attaque et pourrait repositionner Vinicius Jr et Kylian Mbappé dans des rôles plus en adéquation avec leurs qualités. Reste à voir si le Paris SG parviendra à conclure ce deal d’envergure.