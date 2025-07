Mercato: Le Real fait la passe au PSG pour un génie marocain

Si Achraf Hakimi est bien parti pour figurer dans le Top 5 du Ballon d’Or 2025, un autre crack marocain pourrait débarquer au PSG durant ce mercato estival, le Real Madrid ayant décidé de se retirer de la course pour sa signature.

Mercato : Le Real Madrid rate Abdellah Ouazane, le PSG à l’affût ?

Alors que le Real Madrid pensait avoir réglé le transfert et doublé toute la concurrence, un coup d’arrêt inattendu s’est produit dans le dossier Abdellah Ouazane. Sans club depuis la fin de son contrat stagiaire avec l’Ajax Amsterdam, le joueur de 16 ans est une opportunité rare sur le marché.

Meilleur joueur de la dernière CAN U17, le jeune milieu relayeur est considéré comme le meilleur élément du centre de formation du club néerlandais. Tout était bouclé depuis plusieurs semaines et Abdellah Ouazane était à Madrid depuis lundi pour finaliser son transfert au Real, où il devait intégrer la Castilla entraînée par Alvaro Arbeloa.

Mais jeudi, la presse espagnole a annoncé que la Maison-Blanche avait annulé le transfert pour des raisons liées à la visite médicale, selon Diario AS. Le compatriote d’Achraf Hakimi est donc retourné aux Pays-Bas pour s’entraîner en tant qu’agent libre. Le journaliste Ramón Álvarez de Mon de Radio Marca assure même qu’Ouazane ne signera finalement pas au Real Madrid pour avoir échoué aux tests médicaux.

Toujours selon la même source, avec le retrait des Merengues, le PSG se démarque désormais comme un sérieux candidat à la signature de l’international marocain des moins de 17 ans. Reconnu comme l’un des meilleurs détecteurs de talents de la planète, Luis Campos, qui surveille depuis longtemps le marché de jeunes talents maghrébins et africains, aurait déjà montré un vif intérêt pour le natif d’ Amsterdam.

Mais le conseiller sportif du Paris SG devra toutefois se méfier de la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Milieu box-to-box complet, Abdellah Ouazane brille par sa technique, sa conduite de balle, son sens du dribble et son efficacité devant le but. Avec 29 réalisations et 10 passes décisives la saison passée, il a crevé l’écran lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17, dont il a été élu MVP.

Formé à l’Ajax Amsterdam, où il était considéré comme le plus grand talent du club, il a pourtant refusé de signer son premier contrat professionnel en janvier dernier, préférant explorer d’autres options. Reste à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à concrétiser cette opportunité en or.