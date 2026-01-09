Mercato OM : L’Italie fonce sur Robinio Vaz, départ imminent ?

Le dossier Robinio Vaz prend une tournure inattendue à l’OM. Alors que les négociations pour le prolonger sont au point mort, l’Italie s’invite dans la danse.

Mercato OM : L’AS Rome s’immisce dans le dossier Robinio Vaz

L’avenir de Robinio Vaz continue d’animer le mercato de l’OM. La direction phocéenne, après des mois de négociations infructueuses, a pris une décision forte. Faute d’accord contractuel, l’attaquant de 18 ans est désormais poussé vers la sortie.

Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pourtant fait des efforts considérables dans ce dossier. Ils ont proposé au jeune joueur de multiplier son salaire actuel par six afin de prolonger son bail expirant en juin 2028. Cette revalorisation salariale n’a pas suffi à convaincre Robinio Vaz et son entourage.

Ceux-ci restent sur leur position, affichant des exigences financières très levées. C’est dans ce contexte de désaccord qu’un nouveau prétendant se signale. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure que l’AS Rome tente en coulisse d’arracher la signature de Robinio Vaz.

25 à 30 millions d’euros pour son transfert

Les Giallorossi verraient en le jeune attaquant de l’OM un profil idéal pour dynamiser leur attaque sur le long terme. Cette intrusion de la Roma complique sérieusement la tâche de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ces derniers espéraient verrouiller leur prodige face à l’assaut des cadors européens.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille savent que le risque de perdre Robinio Vaz devient de plus en plus concrêt. Ils réclameraient donc un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros pour le laisser filer. Ce montant risque de dissuader ses nombreux prétendants. Arsenal, Brentford ou encore le RC Strasbourg seraient aussi sur ses traces.

