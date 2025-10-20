ASSE : Florian Tardieu a dézingué le vestiaire, et après ?

L’ASSE a entamé la marche arrière ces dernières semaines et sa défaite face au Mans (2-3) n’arrange pas sa situation. Florian Tardieu, agacé par l’inconstance de l’équipe, n’a pas retenu ses mots après la rencontre. Mais quelle réponse des Verts ?

Florian Tardieu pointe les insuffisances de l’As Saint-Etienne

Après avoir été premier au classement de Ligue 2 durant plusieurs jours, l’AS Saint-Étienne lève déjà le pied. Le club stéphanois est peu à peu en train de sombrer, ou du moins d’abandonner la place de leader qui lui garantissait un retour certain en Ligue 1. Face à cette difficulté à tenir la distance, les nerfs lâchent, et ceux de Florian Tardieu en premier.

Le milieu de terrain n’était pas content après le revers face au Mans, qui fait basculer l’équipe à la 3e place du classement, avec 3 points de moins désormais sur le leader Troyes. Pau FC lui est passé devant. Cela commence déjà à inquiéter, surtout dans les rangs des joueurs, dont le vestiaire était à l’ambiance des mauvais jours.

« On était tous dégoûtés dans le vestiaire. On n’a pas fait un bon match », reconnaît l’ancien joueur de l’ESTAC Troyes. Pour lui, l’ASSE, à domicile, « doit faire peur » et non se laisser malmener par une équipe comme Le Mans, qui s’offre là sa 3e victoire de la saison.

« Le Mans est venu, a joué son match et est reparti avec les trois points », regrette le milieu de l’AS Saint-Étienne, par ailleurs vice-capitaine, dans Le Progrès. Pour lui, cette défaite à Geoffroy-Guichard aurait pu être évitée si ses coéquipiers et lui avaient fait preuve de plus de caractère dans l’attitude et la concentration.

ASSE : le vestiaire secoué par le revers face au Mans

La défaite face au Mans révèle des choses bien plus inquiétantes pour le groupe. C’est le « manque d’engagement collectif » qui a coulé l’équipe d’Eirik Horneland. « J’ai l’impression qu’on cherche le beau dribble, la belle passe, alors que le copain est mieux placé. Défensivement, on n’a pas le droit de concéder ce genre de buts, comme sur le troisième », dévoile Florian Tardieu, qui n’hésite pas à mettre certains joueurs face à leurs responsabilités.

Alors que l’enchaînement de victoires pour repartir et oublier le revers contre l’EA Guingamp était l’objectif de ce match, Saint-Étienne se retrouve de nouveau le nez dans le sable, salaire net de son manque d’engagement et de volonté de victoire qui laisse à désirer. Reste à espérer une meilleure réponse contre le FC Annecy le week-end prochain.

Ce qui est attendu de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne est l’un des clubs les plus suivis de France par ses indécrottables supporters. Ces derniers ont cependant besoin d’un peu d’encouragement, ce qui oblige les joueurs à une réaction. Face à Annecy, l’AS Saint-Étienne ne doit rien rechercher d’autre que la victoire. Les mauvais résultats actuels font planer le risque d’un maintien et non d’une montée rapide à laquelle s’attendent les nombreux fans.

Maintenant que Tardieu s’est exprimé, ce qui reste le plus important est la réaction sur le terrain. Ses camarades et lui doivent tout faire pour arracher une victoire la semaine prochaine afin de retrouver le podium en cas de contre-performance de Pau.