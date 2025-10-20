Mercato OM : Greenwood, le Barça, raison du show face au Havre

Le prochain mercato de l’OM est menacé avec les tractations du FC Barcelone autour de Mason Greenwood. L’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille fait l’objet de manœuvres de la part du club catalan.

Mercato OM : Le Barça a dépêché du monde pour Greenwood

Avec sa prestation XXL de ce week-end face au Havre, Mason Greenwood s’est positionné comme une possible légende de l’OM. Le natif de Bradford (Angleterre), 24 ans, a déjà marqué 29 buts sous le maillot du club phocéen en 46 matchs. Pratiquement un record qui interpelle au-delà de la Ligue 1.

Selon TBR Football, le FC Barcelone a envoyé des émissaires à Marseille pour superviser Greenwood. Des contacts avec son entourage sont pris et le match 6-2, avec pas moins de 4 buts pour l’Anglais, a terminé de convaincre les recruteurs du FC Barcelone, dont le passage à l’action est attendu pour le mercato hivernal.

Le FC Barcelone veut prendre une option sur le marseillais au mercato d’hiver

En effet, en se positionnant maintenant sur le dossier Greenwood, le FC Barcelone cherche à prendre une option pour l’été prochain. Joueur phare de l’attaque de l’Olympique de Marseille, le jeune Anglais ne peut quitter le groupe de Roberto De Zerbi en pleine saison. C’est donc une négociation au prochain mercato pour un transfert en fin de saison.

Tout laisse penser que la présence des recruteurs du FC Barcelone a joué dans la prestation XXL de l’attaquant marseillais. Soucieux de convaincre ses observateurs du jour, Mason Greenwood a élevé son niveau et a propulsé l’OM en première place de Ligue 1.