Mercato : Luis Enrique fixe un rendez-vous crucial au PSG !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le PSG. Tout logiquement, la situation interpelle plusieurs grands clubs européens qui aimeraient l’attirer l’été prochain.

Mercato PSG : Luis Enrique détruit les rumeurs

Présent en conférence de presse avant le 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris FC, ce lundi soir au Parc des Princes, Luis Enrique a été interrogé sur les nombreuses rumeurs concernant son avenir au Paris Saint-Germain.

« Ce sont des rumeurs qui circulent toujours au PSG. Nous y sommes habitués, ce sont des affaires privées et elles le resteront. Il y a beaucoup de fausses informations et elles ne déstabiliseront ni les joueurs ni l’équipe. Il est normal d’avoir des discussions, mais elles restent privées. Nous savons ce que nous voulons, et c’est le plus important. Nous sommes calmes et détendus », a expliqué l’entraîneur du PSG, envoyé sur le banc de Manchester United l’été prochain. Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano a livré ses dernières révélations sur ce dossier.

« Le PSG entretient d’excellentes relations avec Luis Enrique »

Après avoir limogé Ruben Amorim, Manchester United penserait notamment à Luis Enrique pour prendre les rênes de l’équipe première l’été prochain. Après l’Espagne, l’Italie et la France, le technicien catalan ne serait pas forcément contre l’idée d’une aventure en Premier League. Surtout que l’ancien coach du Barça ne passe jamais plus de quatre ans dans le même club. Mais selon les renseignements obtenus par Fabrizio Romano, le Paris SG pourrait être une exception dans la carrière de Luis Enrique.

« Je tenais à clarifier un point. Les informations relayées par la presse internationale concernant le refus de Luis Enrique de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain sont, d’après ce que j’ai entendu, infondées. Le PSG entretient d’excellentes relations avec Luis Enrique, qui est impliqué dans tous les projets. Ne dérangez pas le PSG, car à ce stade, ces histoires sont complètement fausses », a expliqué le journaliste italien sur Twitter.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique n’abordera pas le sujet de son avenir avant la fin de la saison. L’Espagnol s’est fixé l’été 2026 pour parler de son cas personnel.

