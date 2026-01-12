Mercato FC Nantes : Officiel, le FCN engage Ibrahima Sissoko

Menacé de relégation en Ligue 2, le FC Nantes poursuit le renforcement de son équipe. Une troisième recrue a signé officiellement ce lundi.

Mercato : Ibrahima Sissoko renforce le FC Nantes après Machado et Cabella

Seizième de Ligue 1 et barragiste à la mi-saison, le FC Nantes cherche des joueurs capables d’aider le club à se maintenir dans l’élite. La direction sportive nantaise est donc très active sur le marché des transferts. Après avoir déjà recruté Deiver Machado (arrière latéral gauche) et Rémy Cabella (milieu offensif), puis récupéré Ignatius Ganago (avant-centre) de son prêt à New England en MLS, les Canaris ont engagé Ibrahima Sissoko, une troisième recrue hivernale.

Son transfert en provenance de Bochum en Bundesliga 2 a été officialisé par le club de Waldemar Kita. Le milieu défensif natif de Meaux (en Seine-et-Marne) s’est engagé avec le FC Nantes, pour deux saisons et demie, soit jusqu’en 2028. Selon Transfermarkt, son transfert est évalué à 2 M€. « Convaincu par le discours de l’entraîneur Ahmed Kantari, Ibrahima Sissoko a choisi de quitter l’Allemagne pour rejoindre les Canaris », a communiqué le FCN.

En provenance de Bochum, Ibrahima Sissoko s’est engagé avec le FC Nantes jusqu’en 2028.



Bienvenue Ibrahima ! 👊 pic.twitter.com/EJYarM4M1q — FC Nantes (@FCNantes) January 12, 2026

Le milieu défensif arrive avec sa combativité et son expérience au FCN

Quarts de finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) avec la sélection du Mali, l’ancien joueur du RC Strasbourg (2018-2024) a débarqué à la Jonelière, seulement trois jours après son l’élimination des Aigles au Maroc.

Le Franco-Malien de 28 ans est donc déjà opérationnel « pour apportera sa combativité, son expérience et sa parfaite connaissance de la Ligue 1 » aux Jaune et Vert. Sauf souci inattendu de dernière minute, il devrait être dans le groupe du FC Nantes contre le Paris FC, dimanche prochain, lors de la 18e journée du championnat.

