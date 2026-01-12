Mercato ASSE : Une offre de 10 M€ tombe à Saint-Etienne

Très sollicité cet hiver, Zuriko Davitashvili enflamme le mercato de l’ASSE. Une nouvelle offre est tombée pour le buteur des Verts.

ASSE : Les prétendants se bousculent pour Zuriko Davitashvili

L’ASSE pourra-t-elle résister encore longtemps pour garder Zuriko Davitashvili dans son équipe, à l’issue du mercato hivernal, le 2 février ? Aucune certitude, eu égard au nombre croissant de clubs désireux de recruter l’ailier de l’équipe stéphanoise.

Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, Everton, Besiktas, Trabzonspor et le Benfica Lisbonne sont intéressés par son profil. Ce lundi, le journaliste turc, Ekrem Konur a révélé l’intérêt de l’AS Monaco et du LOSC en Ligue 1.

Mercato : L’Olympiakos lâche une offre de 10,5 M€ pour Davitashvili

Une offre estimée à 8 millions d’euros, de la part du club lisboète, avait été évoqué par le passé, et repoussée par Kilmer Sports Ventures. Une nouvelle proposition, venant de l’Olympiakos pour Zuriko Davitashvili est révélée par le journaliste belge, Sacha Tavolieri.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Monaco et Lille sur un coup à Saint-Etienne

À voir

Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain arrive !

Elle est estimée à 10,5 millions d’euros, soit 2,5 millions d’euros de plus que sa valeur marchande actuelle. Mais la Direction de l’AS Saint-Etienne a également repoussée cette offre jugée insuffisante, à en croire les informations relayées par la source.

🇬🇪🟢 Ça bouge pour Zuriko Davitashvili!



🇬🇷💰 Saint-Etienne a reçu une offre (verbale) de l’Olympiakos FC évaluée à €10,5M + €3M en bonus. Offre jugée insuffisante par la direction de l’ASSE.



⚠️ Le club grec n’est pas seul dans la danse.



⏳ Plus d’infos à suivre 🔜 #mercato pic.twitter.com/A2xwJ96uDt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 12, 2026

L’AS Saint-Etienne résiste !

En effet, Kilmer Sports Ventures a décidé de garder son actuel meilleur buteur de son équipe pour finir la saison avec lui. Il compte ainsi disposer de son atout offensif numéro 1, dans la course pour la remontée en Ligue 1. Néanmoins, il est possible que le groupe canadien cède, mais seulement en cas d’offre supérieure à ses attentes.

Pour mémoire, Zuriko Davitashvili a été recruté à 6 millions d’euros et il est valorisé à 8 millions d’euros.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Deux signatures imminentes après Kevin Pedro

Mercato ASSE : Une nouvelle priorité se dégage à Sainté

À voir

Mercato FC Nantes : Officiel, le FCN engage Ibrahima Sissoko

Mercato ASSE : Bonne nouvelle ! Sainté boucle une signature majeure