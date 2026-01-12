Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain arrive !

Les dirigeants du FC Nantes sont sur le point de toucher au but pour un meneur de jeu français. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Mohamed Kaba proche de signer ?

Le FC Nantes poursuit son offensive sur le marché hivernal. Après l’élimination en Coupe de France, les Kita voient le danger venir et visent des pépites cet hiver. Il ne reste que la Ligue 1 désormais. Et en championnat, la situation est critique. Les Jaunes et Verts occupent la 16e place et luttent pour rester dans l’élite.

Trois recrues sont déjà à Nantes et un nouveau renfort pourrait rapidement débarquer sur les bords de l’Erdre. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, les dirigeants nantais ont craqué pour Mohamed Kaba, milieu de terrain de Lecce. Ils ont accéléré les négociations ces derniers jours. Un accord est proche.

Le Français serait attendu sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Elle deviendra obligatoire en cas de maintien du FC Nantes en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les Canaris misent sur ce profil pour renforcer l’entrejeu. Formé à Valenciennes et lié à Lecce jusqu’en juin 2027, Mohamed Kaba est valorisé à 1,5 million d’euros. Cette saison, il a déjà disputé 14 matches en Serie A.

