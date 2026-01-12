Mercato OL : Endrick, déjà un pari réussi pour Lyon

L’OL peut déjà se frotter les mains pour Endrick, le joueur prêté par le Real Madrid. Il a réussi sa première avec Lyon à Lille, samedi.

Endrick avec l’OL : Premier match, premier but et première victoire

Arrivé à l’OL, fin décembre, alors qu’il n’avait joué que 22 minutes en Liga et un bout match en coupe du Roi, toute la première moitié de la saison, Endrick était face à un gros défi physique. Mais il s’est montré très affûté dès son premier match avec les Gones en coupe de France.

Titularisé samedi face au LOSC, l’attaquant de 19 ans a été décisif. Il a inscrit son premier but sous le maillot de sa nouvelle équipe. Un but précieux, car c’est celui qui a scellé la victoire à l’Olympique Lyonnais au stade Pierre Mauroy (2-1).

Endrick : « Je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe à gagner »

À l’issue de la rencontre, la pépite brésilienne n’a pas caché sa satisfaction. “ Je suis très bien, bien mieux que ce que j’imaginais. Je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe à gagner. C’était mon premier match et mon premier but, mais le plus important, c’est la performance collective, cette victoire et cette qualification« , a-t-elle déclaré.

Endrick a inscrit son but à 43e minute et a cédé sa place à Adam Karabec à la 72e minute de jeu.

Le prochain défi de la recrue hivernale de Lyon est d’enchaîner, devant les milliers de supporters de l’OL au Groupama Stadium. Et ce sera contre le Stade Brestois, dimanche, en clôture de la 18e journée de Ligue 1. « J’ai hâte de jouer le prochain match au Groupama Stadium. Je suis très excité à l’idée de jouer à la maison », a-t-elle déclaré.

LOSC – Lyon (1-2) : Fonseca félicite l’attaquant Brésilien

Paulo Fonseca a aussi bien apprécié la prestation d’Endrick. « Endrick a marqué, c’est très bien », s’est-il réjoui, avant de féliciter le nouveau joueur de l’OL : « Nous ne devons pas oublier qu’il n’a pas beaucoup joué cette saison, donc sa prestation est très positive. Il s’adapte à notre jeu, à nos intentions, il s’est procuré des occasions, il a marqué et il a travaillé pour l’équipe ».

En attendant la première du nouveau numéro 9 de Lyon en championnat, on peut déjà affirmer que Paulo Fonseca tient le buteur tant recherché.

