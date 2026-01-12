Mercato OM : Un attaquant de Marseille proche de l’Espagne !

Le secteur offensif de l’OM sera bouleversé durant ce mercato. Alors que Robinio Vaz est proche de rebondir à l’AS Rome, Neal Maupay se rapproche de l’Espagne.

Mercato : Le départ de Neal Maupay de l’OM se précise

À Marseille, l’hiver promet d’être très rythmé. Plusieurs joueurs sont déjà en instance de départ. C’est le cas notamment de Robinio Vaz, proche de rejoindre l’AS Rome. Un accord est quasiment trouvé pour son transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Mais ce n’est pas terminé. Un autre attaquant de l’OM est lui aussi proche de faire ses valises.

Il est question de Neal Maupay. La situation du Franco-argentin a basculé en un an, passant de recrue très utilisée par Roberto De Zerbi à un indésirable. La preuve ? Il a été exclu de la liste UEFA de l’OM pour la Ligue des champions. Mis au placard depuis l’entame de la saison, l’attaquant de 29 ans a récemment intégré l’équipe première.

Le FC Séville tente de le recruter en prêt

Neal Maupay n’a disputé que deux bouts de matchs cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sa situation fragile a rapidement alerté des prétendants. Après Pise, c’est le FC Séville qui s’active pour l’attirer dans ses rangs. Foot Mercato le confirme, les Andalous voudraient le recruter sous la forme d’un prêt.

Ce type de transaction a pour l’instant peu de chance d’aboutir. Car la direction de l’’OM privilégierait un transfert définitif pour l’ancien Niçois dans le but de renflouer ses caisses. Ses prétendants sont donc prévenus.

