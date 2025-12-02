Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Ibrahima ?

La direction du FC Nantes accélère pour le défenseur malien, Ibrahima Cissé. Le coup se prépare pour le mercato hivernal en 2026.

Mercato FC Nantes : Ibrahima Cissé attendu à Nantes cet hiver ?

Le FC Nantes et le FC Metz ciblent le même profil en Allemagne pour le mercato hivernal. Il s’agit d’Ibrahima Cissé, défenseur central malien. Selon Africa Foot, les deux clubs de Ligue 1 se bousculent pour s’offrir le joueur. Cissé, 24 ans, évolue à Schalke 04. Il est sous contrat jusqu’en juin, mais il a refusé de prolonger. Les Allemands veulent donc le vendre dès janvier pour éviter un départ libre.

Les dirigeants du FC Nantes visent ce joli coup à cause des blessures et des nombreux départs actés lors du dernier mercato estival. L’équipe de Luis Castro est aux abois en Ligue 1 (16e au classement) et a besoin de renforts pour ne pas descendre en Ligue 2 à la fin de la saison. Le patron du club, Waldemar Kita aurait alors décidé de foncer sur l’international malien. Sa valeur est estimée à 350 000 euros sur Transfertmarkt.

À voir

Coup de tonnerre à l’OGC Nice : Franck Haise démissionne !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain

Les Canaris pourraient débourser cette somme sans problème. Le seul problème est la rude concurrence. Du beau monde tourne autour du roc malien. Outre le FC Nantes et le FC Metz, d’autres équipes se glissent dans le dossier. Le Stade de Reims, Zulte Waregem, le Standard, le Cercle Bruges et même Bristol City.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : La décision tombe pour Awaziem et Mostafa Mohamed

FC Nantes : Double coup dur avant le RC Lens !

À voir

Mercato OM : Jackpot en vue, Marseille touche le gros lot

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro