ASSE Mercato : Maçon s’active pour quitter Saint-Etienne

Le défenseur de l’ASSE, Yvann Maçon, a décidé de changer d’agent, afin de se donner les moyens de trouver un nouveau club où rebondir.

Mercato : Yvann Maçon change d’agence, il quitte Wasserma pour DWMA

Yvann Maçon est toujours dans une situation délicate à l’ASSE. Poussé vers la porte de sortie du club, il n’a pas trouvé preneur en deux mois et demi de mercato. Pourtant, Eirik Horneland ne compte plus sur lui et l’a envoyé en équipe réserve. À cinq jours de la fermeture du mercato estival, Peuple-Vert révèle que le défenseur guadeloupéen a changé de représentant.

Il a confié son avenir à une nouvelle agence, Deal With My Agent (DWMA), dont la mission immédiate est de lui trouver un club avant le 1er septembre 2025, date de la fermeture officielle du marché des transferts.

Selon la précison de la source, DWMA représente aussi les intérêts de deux joueurs de l’équipe stéphanoise (Dennis Appiah et Gautier Larsonneur), ainsi que ceux d’anciens Verts (Mahdi Camara, Wesley Fofana et Léo Pétrot).

ASSE : Recalé par le Servette, Maçon visé par l’EAK Athènes

L’arrière latéral droit de l’AS Saint-Etienne était représenté auparavant par Wasserman, une structure qui gère également les intérêts de son coéquipier Irvin Cardona, d’après les informations du média spécialisé.

Cependant, ce changement est jugé curieux par la source, qui indique que c’est bien l’agence Wasserman qui avait trouvé une piste à Yvann Maçon en Grèce, précisément à l’AEK Athènes, ces derniers jours. Il faut rappeler que le joueur indésirable à l’ASSE devait signer au Servette FC à Genève cet été, mais il échoué à la visite médicale.