INFO Mercato : Le PSG rêve d’un deal surprise au Bayern !

Le PSG est certes en mode dégraissage sur fin de mercato, mais cela ne l’empêche pas de rêver de gros coups. Le club de Luis Enrique envisage même de piocher Michael Olise du Bayern Munich.

Mercato PSG : Luis Enrique surveille de près Michael Olise

Le Paris Saint-Germain aborde la fin du mercato de manière sereine. Le club entraîné par Luis Enrique souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs. Les noms de Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Renato Sanches figurent en tête de liste.

Le coach espagnol est très exigent concernant son effectif. Cela ne l’empêche pas pour autant de travailler sur le recrutement. D’ailleurs, selon des indiscrétions de Florian Plettenberg, Luis Enrique a un nouveau rêve : faire venir Michael Olise du Bayern Munich sous ses ordres.

À voir

INFO Mercato : Coup de théâtre à l’OM, une arrivée échoue !

Lire aussi : Le Mercato s’enflamme : Michael Olise fixe ses conditions au PSG

L’international tricolore est une cible de longue date pour les Parisiens. Ces derniers avaient tenté de le recruter lorsqu’il évoluait à Crystal Palace. Mais Michael Olise avait finalement choisi le Bayern Munich à l’été 2024. Malgré cet échec, les Parisiens envisageraient de relancer le dossier.

🚨 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘𝗟 𝗢𝗟𝗜𝗦𝗘 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! ❤️💙



Le joueur du Bayern Munich est considéré comme une cible de rêve par Paris. ✨



Il est sous contrat jusqu’en 2029 et n’a pas de clause libératoire.



🗞️ @Plettigoal pic.twitter.com/EXtCUdKuhy — Actu Foot (@ActuFoot_) August 27, 2025

La porte du Bayern Munich reste fermée

La source assure que le PSG suit de très près la situation de Michael Olise en Bavière. Ses performances en ce début de saison (5 réalisations en 7 matchs) ont visiblement ravivé l’intérêt de Paris. Toutefois, le déloger de Munich ne sera pas une mince affaire. Le joueur de 23 ans n’a « aucune clause libératoire » dans son contrat expirant en juin 2029.

Lire aussi : Michael Olise autorisé à jouer les JO par son nouveau club

À voir

ASSE Mercato : Maçon s’active pour quitter Saint-Etienne

De plus, le Bayern Munich n’a pas intention de laisser partir son ailier droit valorisé à 100 millions d’euros par Transfermarkt. La donne pourrait évoluer l’année prochaine. D’ici là, le club de Vincent Kompany devra se méfier du PSG et du discours de Luis Enrique. Sanchat que le mercato réserve toujours des surprises.