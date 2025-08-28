Ligue des Champions : Al-Khelaïfi commente le tirage au sort

Depuis ce jeudi soir, le PSG connait ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après le tirage au sort, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a livré ses commentaires.

Une poule très relevée pour le PSG

Champion en titre, le Paris Saint-Germain aura encore fort à faire en Ligue des Champions cette saison 2025-2026. En effet, pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de l’un des tirages les plus compliqués de la compétition.

Lisez aussi : INFO : Al-Khelaïfi acte une signature colossale pour le PSG

À voir

Mercato : Le Stade Rennais tient le nouveau Kalimuendo (Off)

Sur ses huit adversaires, notamment le FC Barcelone, le Bayern Munich, l’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Lisbonne, Newcastle United et l’Athletic Bilbao, le Champion de France a tiré quasiment les meilleures équipes de chaque chapeau.

Et comme la saison dernière, Luis Enrique et ses hommes vont devoir être solides pour se qualifier en barrages. Un challenge excitant que les Rouge et Bleu appréhendent avec beaucoup de confiance comme l’a laissé entendre son président Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi : « C’est la meilleure compétition au monde »

À l’issue du tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé au micro de Canal+, insistant sur la nécessité de tourner la page sur la saison dernière et de rester concentré sur la nouvelle campagne.

« C’est la meilleure compétition de clubs au monde. Tous les meilleurs clubs la jouent. C’est toujours difficile », a rappelé le président du PSG avant d’annoncer la couleur pour cette saison, surtout l’affiche contre le FC Barcelone.

À voir

LDC : L’AS Monaco tombe sur du très lourd, réaction du club

Lisez aussi : Mercato PSG : Al-Khelaïfi tranche pour l’arrivée de Rodrygo

« On n’a pas parlé avec Luis Enrique. Ce match, tout le monde l’attend. C’est un match magnifique entre deux grands clubs. On a beaucoup de respect pour Barcelone, c’est un grand club. On est aussi un grand club », a ajouté Al-Khelaïfi.