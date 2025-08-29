PSG : Un dernier coup de pétard à 70M€ pour finir le Mercato

Le mercato estival referme ses portes le lundi à 20 heures. Trois jours avant cet ultimatum, le PSG n’écarterait pas forcément un dernier gros coup en attaque. Explications.

Mercato : Un crack de Ligue 1 fait toujours rêver le PSG

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté seulement trois joueurs, notamment Renato Marin, arrivé libre en provenance de l’AS Rome, Lucas Chevalier, délogé du LOSC pour 55 millions d’euros, et le défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi, recruté en provenance de Bournemouth contre un chèque de 66 millions d’euros. Mais à trois jours de la clôture du marché des transferts, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos viseraient encore un dernier gros coup pour renforcer le secteur offensif.

Si le nom de Michael Olise, attaquant du Bayern Munich, a été cité ces dernières heures, les dirigeants du PSG rêveraient toujours d’un crack de Ligue 1. Fraîchement sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France, Maghnes Akliouche plaît encore au club de la capitale. Le Champion de France et d’Europe en titre aimerait s’offrir les services du puissant ailier gaucher de l’AS Monaco.

Surtout que son profil correspond parfaitement à ce que recherche Luis Enrique. C’est-à-dire un joueur faux pied pour compenser les présences de Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur les côtés de l’attaque. D’ailleurs, il ne serait pas impossible que Luis Campos tenter finalement sa chance pour Maghnes Akliouche d’ici lundi.

Le Paris SG prêt à investir 70M€ pour Maghnes Akliouche ?

Après Renato Sanches, en Grèce, et Nordi Mukiele, Carlos Soler devrait filer en Espagne, Marco Asensio en Angleterre et Randal Kolo Muani en Italie. Le PSG envisagerait de tenter à nouveau sa chance pour Akliouche.

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris SG, désireux de renforcer son secteur offensif avec un jeune joueur talentueux et déjà habitué à la Ligue 1, pourrait bien lancer une offensive dans les derniers instants du mercato estival pour recruter le milieu offensif de l’AS Monaco.

Toutefois, le club parisien devra s’attendre à sortir le chéquier, puisque l’ASM réclamerait pas moins de 70 millions d’euros pour laisser partir son joyau français. Malgré ses derniers propos laissant entendre qu’il allait rester à Monaco cette saison, l’avenir de Maghnes Akliouche devrait continuer d’agiter la fin de l’été. Affaire à suivre…