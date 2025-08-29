Mercato FC Nantes : Castro rêve de deux mastodontes du PSG !

Nommé sur le banc cet été en remplacement d’Antoine Kombouaré, Luis Castro nourrit de grandes ambitions pour le FC Nantes. D’ailleurs, l’entraîneur des Canaris se verrait bien avec deux pointures du PSG si Waldemar Kita lui en donnait les moyens.

Luis Castro : « Si je pouvais recruter au PSG ? »

Auteur d’un début de saison compliqué en Ligue 1, le FC Nantes reçoit l’AJ Auxerre ce samedi à la Beaujoire, à l’occasion de la troisième journée du Championnat. De passage en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur nantais, Luis Castro, a plaisanté en évoquant le mercato estival qui referme ses portes dans trois jours. Interrogé sur la possibilité de faire venir un joueur du PSG à Nantes, le technicien portugais a affirmé que s’il pouvait, il recruterait Gonçalo Ramos et Joao Neves.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une incroyable info tombe pour Gonçalo Ramos

À voir

Mercato : l’OM assène un coup à l’OL avant l’Olympico !

« Si je pouvais recruter au PSG ? J’en prends deux : Joao Neves et Gonçalo Ramos, parce que je les aime beaucoup, on a une relation particulière », a notamment déclaré l’entraîneur du FC Nantes. L’ancien coach de Dunkerque a ensuite enchaîné tout en continuant à plaisanter.

« Si on n’avait de l’argent infini, je ferais venir quelques joueurs du Real Madrid ou d’Arsenal que j’aime bien. Peut être 2 ou 3 du Paris-Saint-Germain (sourires), mais ce n’est pas possible. Je sais que le club me donne le maximum de moyens et le club sait qu’avec ce que j’aurai, je ferai le maximum », a ajouté le mentor d’Anthony Lopes.

Le nouvel entraîneur de Nantes, connaît parfaitement les deux protégés de Luis Enrique. Le tacticien de 45 ans a, en effet, vu grandir Joao Neves et Gonçalo Ramos, dont il fut le coach chez les jeunes du Benfica Lisbonne. D’ailleurs, il n’avait pas tari d’éloges à leur endroit la saison passée avant leurs retrouvailles en demi-finale de la Coupe de France, lorsque Castro officiait sur le banc de Dunkerque.

À voir

Mercato ASSE : Horneland privilégie une solution en interne

Lisez aussi : Mercato PSG : João Neves est dans l’avion pour Paris !

« Ce sont deux des meilleures personnes avec qui j’ai travaillé dans le foot, humainement et professionnellement. Donc je ne suis pas surpris de leur évolution », avait lancé le technicien lusitanien avant la défaite de son équipe (4-2) face au Paris Saint-Germain.