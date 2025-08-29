PSG : La Juve fait une annonce inquiétante pour Kolo Muani !

Comme annoncé ces derniers jours, Randal Kolo Muani va-t-il effectivement quitter le PSG pour rejoindre définitivement les rangs de la Juventus Turin ? Damien Comolli, le directeur général du club italien, a été interrogé sur la situation de l’attaquant français.

Mercato PSG : Accord de principe pour Randal Kolo Muani

De retour d’un prêt de six mois à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani ne va pas rester au Paris Saint-Germain cette saison. L’attaquant de 26 ans n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique et est donc prié de se trouver un nouveau club avant la fermeture du mercato estival.

Satisfait des prestations de l’international français, la Vieille Dame veut garder l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort et Kolo Muani veut lui aussi retourner à Turin, où il a retrouvé des couleurs. Après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs seraient désormais proches d’un accord. En effet, La Gazzetta dello Sport a confirmé jeudi que le transfert du natif de Bondy à la Juve se concrétise à trois jours de la fermeture du marché des transferts.

Lisez aussi : Mercato PSG : Kolo Muani, le Paris SG n’en peut plus !

À voir

Classement ASSE : Saint-Etienne, un leader sous pression

« Les positions du PSG et de la Juve se sont rapprochées dans les dernières heures. Les deux clubs négocient pour un prix total de 60M€, autour d’un possible prêt payant de 10M€ ainsi qu’une OA de 50M€. Dusan Vlahovic, lui, devrait rester et partir en fin de contrat », assure le quotidien transalpin.

Le journaliste Sacha Tavolieri parle lui aussi d’une opération à 60 millions d’euros, mais avec une différence au niveau des détails. Il évoque un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 50 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.

« La Juventus Turin à UN PAS de signer Randal Kolo Muani ! Accord entre clubs prévu dans les 24H. Prêt payant de €5M avec option d’achat obligatoire à €50M + €5M en bonus », détaille Sacha Tavolieri. Et alors que « Kolo Muani est attendu ce week-end à Turin pour la visite médicale », une dernière annonce officielle tend à semer le doute dans ce dossier.

Damien Comolli : « On a déjà deux très bons attaquants »

Présent à Monaco pour le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Damien Comolli s’est prononcé sur le cas de Randal Kolo Muani, annoncé tout proche d’un retour à la Juventus Turin. Sauf que le directeur général des Bianconeri assure que son club est déjà bien fourni dans le secteur offensif, même s’il reconnait des discussions avec Luis Enrique pour le joueur formé à Nantes.

À voir

Mercato : L’OM tremble, Lille gâche tout pour Zhegrova !

Lisez aussi : INFO Mercato: Accord trouvé, Randal Kolo Muani quitte le PSG

« On a eu quelques discussions avec le PSG, mais ce n’est pas allé plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir. On doit faire attention au fair-play financier de l’UEFA. Le moindre euro compte. On a déjà deux très bons attaquants avec Dusan Vlahovic qui va rester avec nous et Jonathan David. Avec ces deux-là, on est très contents de ce qu’on a », a lancé Damien Comolli en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. La Juve va-t-elle finalement renoncer à recruter Randal Kolo Muani cet été ? Affaire à suivre…