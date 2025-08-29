OM : Rabiot face à un terrible choix, la riposte est brutale

Les spéculations allaient bon train concernant une condition fixée à Adrien Rabiot pour sa réintégration à l’OM. Roberto De Zerbi a mis un terme au débat.

Mercato OM : De Zerbi dément une condition imposée à Adrien Rabiot

Adrien Rabiot demeure dans le flou total suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. La direction de l’Olympique de Marseille l’a écarté du groupe avant de le place sur la liste des transferts. Malgré tout, l’idée de le voir réintégrer le groupe de l’OM fait son chemin. Roberto De Zerbi lui a tendu la main pour une possible réconciliation. Et le président Pablo Longoria reste très prudent sur le dossier.

Ainsi, Adrien Rabiot a encore une chance de quitter l’OM en cette fin de mercato ou de prolonger son aventure. Certaines rumeurs persistantes annonçaient que De Zerbi aurait d’ailleurs posé une condition radicale en vue de sa réintégration: que l’ancien Parisien change d’agent. Une hypothèse vite démentie par l’entraîneur de l’OM ce vendredi en conférence presse.

Un seul conseil adressé au milieu de terrain français

« Je n’ai jamais imaginé donner des conseils pour changer les personnes », a-t-il déclaré, réfutant l’idée de « monter les uns contre les autres ». De Zerbi a insisté sur le fait que la situation contractuelle d’Adrien Rabiot ne le concernait pas. Son unique préoccupation est la relation qu’il entretient avec tous ses joueurs.

L’Italien a par la suite révélé le seul conseil donné à Adrien Rabiot : « aller au club, s’excuser pour le geste qu’il a fait à Rennes ». Malheureusement, le milieu de terrain français refuse jusqu’ici de suivre ce conseil. Ainsi, De Zerbi n’a « plus rien à dire là-dessus ». Ce dossier chaud semble donc voué à se régler sans intervention de l’entraîneur. « C’est entre lui et le club ». Le coach de l’OM reste concentré sur le choc de dimanche à Lyon.