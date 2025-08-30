Mercato PSG : Luis Enrique mise sur un renfort exceptionnel

Le mercato du PSG est déjà peut-être terminé pour cet été. Le club de la capitale semble désormais miser mise sur ses jeunes talents plutôt que sur de nouvelles recrues en cette fin de mercato. Luis Enrique place de grands espoirs sur Ibrahim Mbaye, la pépite de 17 ans qui impressionne déjà l’effectif parisien.

Mercato PSG : Une politique axée sur les jeunes au Paris SG

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a expliqué sa stratégie : « Bien sûr. Ce n’est pas un modèle de penser à toujours signer 4-5 joueurs. Il faut faire confiance aux jeunes qui ont été recrutés et à ceux du centre de formation. Peut-être qu’ils ne sont pas réguliers, mais on doit le gérer pour affronter une saison. »

Le technicien espagnol entend ainsi donner de la place aux talents du club plutôt que d’accumuler les recrues. Une approche qui valorise le centre de formation et les jeunes prometteurs, tout en maintenant une compétition saine au sein de l’équipe.

Ibrahim Mbaye, l’étoile montante

Parmi ces jeunes, Ibrahim Mbaye, 17 ans, attire toute l’attention. Entré en jeu lors des deux premières journées de Ligue 1 et pendant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, l’ailier confirme ses promesses. Luis Enrique s’est montré dithyrambique : « Je suis très satisfait de l’avoir, j’ai vu son amélioration. En U19, comme avec nous. Il s’entraîne tous les jours avec nous. Il est un des joueurs pour lesquels nous avons de grandes attentes. Il a besoin de temps. On est content de ses qualités et c’est un joueur important. On lui fait confiance. »

Ce choix s’inscrit dans la continuité de la philosophie du club, qui a déjà vu des talents comme Renato Marin (19 ans), Lucas Chevalier (23 ans) et Illia Zabarnyi (22 ans) se faire une place dans l’effectif.

Un mercato calme mais réfléchi

Le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé jeudi : « La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a. »

Le PSG préfère donc parier sur la jeunesse, en espérant que des joueurs comme Mbaye deviennent les stars de demain, tout en assurant une équipe compétitive dès cette saison.