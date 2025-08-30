PSG: Le groupe d’Enrique pour Toulouse, trois cadres écartés

À quelques heures du match contre le Toulouse FC, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce déplacement. Trois cadres sont toujours à l’écart.

PSG : Donnarumma, Kolo Muani et Kimpembe écartés pour Toulouse

À trois jours de la clôture du mercato estival, le PSG se déplace au Stadium de Toulouse pour y affronter les hommes de Carles Martinez Novell pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Invaincus lors des deux précédentes rencontres, les Violets et les Parisiens veulent enchaîner leur bonne entame d’exercice en Championnat.

Pour ce déplacement, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait appel à un contingent de 21 joueurs avec, notamment, les trois recrues estivales : les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur central Ilya Zabarnyi. Absent à Angers en raison d’une légère gêne musculaire, l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia signe son retour dans le groupe des Rouge et Bleu.

De retour à l’entraînement, le jeune milieu offensif Senny Mayulu est laissé à Paris. Tout comme Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe, en instance de départ et mis à l’écart par Luis Enrique. Pour le reste, le technicien espagnol dispose de tout son monde pour ce voyage à Toulouse.

Les 21 du Paris SG pour affronter Toulouse

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye, Kvaratskhelia.