Mercato: Le PSG pousse un ouf de soulagement pour Kolo Muani

C’est assurément une bonne nouvelle pour le PSG. Devenu indésirable depuis la saison passée et son prêt à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani s’apprête à quitter la capitale dans les heures à venir.

Mercato PSG : Kolo Muani file en Premier League

Présent à Monaco le jeudi dernier pour le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi avait clairement annoncé les ambitions du Paris Saint-Germain pour cette fin de mercato estival.

« La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a », avait confié Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal L’Équipe.

Lisez aussi : Mercato PSG : Catastrophe annoncée pour Randal Kolo Muani !

À voir

Mercato ASSE : Paris FC passe à l’offensive pour Stassin

En ce dernier jour du marché des transferts, les dirigeants parisiens s’activent pour trouver un point de chute aux joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Pressenti à la Juventus Turin et annoncé à Aston Villa ces dernières heures, Randal Kolo Muani va finalement prendre la direction de Tottenham.

Selon plusieurs sources concordantes, le PSG et les Spurs ont trouvé un accord pour un prêt de l’attaquant français. Le journaliste Fabrice Hawkins assure que « Randal Kolo Muani va signer à Tottenham. Prêt avec option d’achat non obligatoire. L’attaquant doit passer sa visite médicale cet après-midi à Londres. Il n’y avait aucun accord avec Aston Villa. »

Lisez aussi : PSG : La Juve fait une annonce inquiétante pour Kolo Muani !

À voir

Mercato OL : L’offre de Lyon refusée pour un avant-centre

De son côté, Loïc Tanzi de L’Équipe parle d’un prêt payant de 5 millions d’euros avec une « option d’achat ne sera pas obligatoire. » Tout comme Gianluigi Donnarumma, qui rejoint Manchester City pour 30 millions d’euros, Randal Kolo Muani va lui aussi évoluer en Premier League cette saison.

Dans le nord de Londres, le natif de Bondy va découvrir un championnat réputé pour son intensité et retrouvera deux internationaux espoirs français, Wilson Odobert, formé au PSG, et l’ancien Rennais Mathys Tel. De quoi faciliter son adaptation dans le vestiaire des Spurs.