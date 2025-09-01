Mercato : Après Kolo Muani, le PSG vend un autre attaquant

Randal Kolo Muani ne sera pas le seul attaquant à quitter les rangs du PSG en ce dernier jour du mercato estival. Luis Campos aurait également bouclé le départ d’un autre joueur offensif.

Mercato : Fenerbahçe récupère un indésirable du PSG

Le Paris Saint-Germain passe à la vitesse supérieure en ce dernier jour du mercato estival. Après Randal Kolo Muani, qui va rejoindre Tottenham dans le cadre d’un prêt payant de 5 millions d’euros avec option d’achat non obligatoire, le club de la capitale veut encore se séparer d’un autre attaquant avant la fermeture du marché des transferts.

Lisez aussi : INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Marco Asensio

À voir

Mercato ASSE : Un milieu malien débarque à Saint-Etienne

Et selon les informations livrées ces dernières heures par SportsDigitale, Marco Asensio va quitter le PSG pour aller rebondir du côté de Fenerbahçe. Le club turc aurait finalisé le transfert de l’ancien joueur du Real Madrid, qui aurait même déjà passé sa visite médicale avec succès. L’officialisation de son départ ne devrait plus tarder.

Le journaliste Ben Jacobs confirme la nouvelle en précisant que le Fener a bouclé l’opération avec un chèque de 8,5 millions d’euros. « Il faut comprendre que Fenerbahçe paiera le Paris Saint-Germain jusqu’à 8,5 millions d’euros, y compris les bonus pour Marco Asensio », assure le spécialiste mercato anglais.

Understand Fenerbahçe will pay PSG up to €8.5m including bonuses for Marco Asensio.



Deal negotiated by sporting director Devin Özek, with Fenerbahçe beating off competition for several clubs.



Asensio has been given permission to undergo a medical.🇹🇷 pic.twitter.com/Zlg8OanHgU — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 31, 2025

Arrivé gratuitement à l’été 2021, l’international espagnol va donc quitter le PSG à un an de la fin de son contrat. Malgré un prêt réussi à Aston Villa, Marco Asensio n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et va donc aller rebondir en Turquie.

Lisez aussi : Mercato PSG : Marco Asensio vers l’Angleterre ?

À voir

Mercato : L’OM accélère, une vente express actée en attaque

Après Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Carlos Soler et Marco Asensio, le Paris SG est en train de réussir son ambition de se séparer de tous ses indésirables cet été. La fin du mercato s’annonce mouvementée pour Luis Campos, le conseiller sportif du PSG.