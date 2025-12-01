Tirage Coupe de France : Bonne nouvelle pour l’OM !

Afficher l’index Masquer l’index
Le tirage des 32es de finale de la Coupe de France a lieu ce lundi soir. Et l’OM peut déjà jubiler. Les Olympiens devraient faire face à des adversaires abordables.
Coupe de France : L’OM face à des adversaires abordables
L’Olympique de Marseille semble assuré d’un match tranquille pour les 32es de finale de Coupe de France. Les Olympiens sont placés dans le groupe A. cela devrait leur permettre d’éviter des cadors de Ligue 1 comme Paris, Lyon, Monaco ou encore Nice. Le mécanisme du tirage rend en effet un tel choc à ce stade de la compétition.
L'OM devrait donc éviter un gros morceau dès son entame dans le tournoi. En d'autres termes, les hommes de Roberto De Zerbi devraient affronter une formation de division inférieure. Cela permettra à l'entraîneur de l'OM de gérer au mieux la charge physique de son groupe avant les fêtes de fin d'année. Le rival parisien se retrouve aussi dans un cas similaire.
Le Paris SG est versé dans le groupe C composé d’équipes de Ligue 2 aux clubs amateurs. Aucun adversaire de Ligue 1 ne menace les coéquipiers de Marquinhos pour ces 32es de finale de Coupe de France. C’est donc une entrée en douceur qui se profile pour l’OM et le PSG.
Tirage au sort imminent
Notons que cette compétition met en exergue dix clubs de Régional, toujours prêts à créer l’exploit face aux 20 clubs de Ligue 1. Ces oppositions sont souvent déséquilibrées. Mais les clubs professionnels restent sur leur garde afin d’éviter des pièges. Chaque équipe connaitra ses futures adversaires dans quelques minutes.
OM–Toulouse FC : L'annonce choc qui inquiète à Marseille !