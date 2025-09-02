Le PSG se frotte les mains après un transfert historique !

À l’issue du mercato estival, le PSG a réussi à se séparer de tous ses indésirables. Le club de la capitale a surtout réalisé une très belle affaire qui réjouit énormément les dirigeants en interne.

Mercato : Le PSG vend Donnarumma à Man City

Tout a été bouclé durant la dernière journée du mercato estival et il ne restait donc plus que l’officialisation par les deux clubs. C’est désormais chose faite. Après quatre saisons passées au PSG, Gianluigi Donnarumma rejoint les rangs de Manchester City.

Poussé vers la sortie, faute d’accord pour prolonger son contrat qui arrivait à expiration en juin 2026, le portier de 26 ans a posé ses valises en Premier League, où il évoluera sous les ordres de Pep Guardiola. Ce mardi matin, les Citizens ont concomitamment annoncé la nouvelle.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

« Nous sommes très heureux de confirmer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma », écrit Manchester City, tandis que le Paris SG « remercie très sincèrement Gigio pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

À voir

Mercato FC Nantes : Monaco déchire l’offre de Kita !

Lisez aussi : INFO PSG : Donnarumma officialise son transfert à Man City

Après quatre années passées au PSG et de nombreux titres remportés, dont la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, Donnarumma s’engage avec les Skyblues, dans le cadre d’un transfert définitif. Si certains supporters et observateurs regrettent ce départ, les dirigeants parisiens, eux, sont très contents pour ce dénouement.

« Ils sont bien contents à Paris que ce soit bouclé »

Grand artisan du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma va ouvrir une nouvelle page de sa carrière à compter de cette saison sous les couleurs de Manchester City. Remplacé à Paris par Lucas Chevalier, recruté à 55 millions d’euros en provenance de Lille, l’international italien va prendre la place du Brésilien Ederson, transféré à Fenerbahçe cet été.

Après avoir disputé 161 matches sous le maillot du PSG, l’ancien gardien de but de l’AC Milan a signé un bail longue durée avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Son transfert est le premier entre le PSG et Manchester City, depuis que les deux clubs sont respectivement sous pavillon émirati (2008) et qatari (2011). Échaudés par l’épisode Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens sont très contents pour le dénouement de ce dossier.

Après quatre années passées au PSG et de nombreux titres remportés, Donnarumma s’engage avec Manchester City, dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Club remercie très sincèrement Gigio pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2025

« Donnarumma à Manchester City ? C’est bouclé. Ils sont bien contents à Paris que ce soit bouclé. C’était un des dossiers chauds qui pouvaient devenir épineux. Ils ont réussi à trouver une porte de sortie à Manchester City », a confié le journaliste Fabrice Hawkins au micro de l’After Foot sur RMC.

À voir

INFO Mercato : L’OM réserve une punition à Neal Maupay

Lisez aussi : Mercato : C’est bouclé, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG !

D’autres sources évoquent un transfert à 35 millions d’euros, avec des bonus. Une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain qui est parvenu à s’éviter un nouveau feuilleton qui aurait eu une incidence négative sur la cohésion du groupe durant la saison. Arrivederci Gigio !