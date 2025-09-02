Mercato : L’OM n’a pas fini, d’autres transferts attendus !

L’OM a réalisé une fin de mercato sensationnelle. Mais le travail de Pablo Longoria et Medhi Benatia n’est pas encore terminé. Les dirigeants phocéens s’activent à présent pour finaliser quelques départs.

Mercato OM : Plusieurs joueurs toujours en instance de départ

Ce lundi 1er septembre fut la date de fermeture du mercato dans les grands championnats européens. En France, l’Olympique de Marseille a particulièrement été actif jusqu’au bout avec quatre nouvelles recrues signées dans ce sprint final. Il s’agit d’Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard.

Lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria tente une surprise à Man City

Ces arrivées font le bonheur de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a ainsi pu renforcer son effectif pour la saison à venir. Dans le sens des départs, deux joueurs ont également fait leurs valises lors de cette dernière journée de mercato. Bamo Meïté et Derek Cornelius ont mis les voiles. Ils ont respectivement rejoint le FC Lorient et Glasgow Rangers sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

La suite du mercato de l’Olympique de Marseille se joue à l’étranger

Toutefois, le mercato de l’OM n’est pas encore terminé. Les marchés des transferts en Arabie saoudite, en Turquie et au Qatar sont toujours ouverts pour quelques jours. C’est peut-être l’occasion pour les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia de se débarrasser de plusieurs indésirables.

À voir

ASSE Mercato : Le Paris FC ne lâche pas prise après Stassin

Lire aussi : Mercato OM : Longoria reçoit une réponse cash du Barça

L’Equipe indique que Neal Maupay, Amine Hari et Pol Lirola figure toujours susceptibles de quitter le navire OM. Leur départ devrait permettre à la direction phocéenne de soulager un peu ses finances. Sachant que les Olympiens ont massivement investis sur ce mercato. Le suspense n’est donc pas encore terminé à l’OM.