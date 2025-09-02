Mercato OM : La vérité éclate sur l’arrivée ratée d’une star

Le mercato de l’OM a connu son lot de succès et de déceptions. L’arrivée manquée de Dani Ceballos en est une de taille. Et la véritable de cet échec est désormais connues.

Mercato : Tout était bouclé entre l’OM et Dani Ceballos

L’Olympique de Marseille pensait tenir sa star du mercato d’été en la personne de Dani Ceballos. Tout était boulé en interne. Au point où le Real Madrid avait donné son aval pour un prêt du milieu de terrain espagnol. Mais son arrivée à l’OM a mystérieusement échoué.

La presse évoquait une certaine hésitation de Dani Ceballos qui aurait mis fin aux négociations. Sauf que de nouvelles révélations apportent un éclairage sur cette histoire rocambolesque. Et c’est Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid qui a fait des précisions. Le défenseur espagnol explique ce transfert a été annulé après une conversation entre Dani Ceballos et l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

La conversation avec Xabi Alonso a tout fait capoter

C’est le coach espagnol qui a personnellement demandé à son milieu de terrain de rester. Puisqu’il compte sur lui pour cette saison. « Le deal est tombée à l’eau parce que l’entraîneur lui a parlé et lui a dit de rester », a-t-il confié à Cadena Cope. Dani Carvajal assure que Ceballos apporte « une qualité différente » dans l’entrejeu du Real Madrid. Ce qui a visiblement poussé Xabi Alonso à s’opposer à son départ.

Cet échec fut un coup dur pour l’OM. Les dirigeants phocéens se sont rapidement tournés vers d’autres pistes au milieu de terrain. Et c’est finalement Matt O’Riley de Brighton qui a rejoint Marseille en prêt.