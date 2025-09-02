Stade Rennais : Les chiffres du Mercato, pression sur Beye !

À l’heure du bilan au lendemain de la fermeture du mercato estival, le Stade Rennais a réalisé recrutement des plus ambitieux avec des chiffres à couper le souffle. Désormais, Habib Beye est sous pression en Bretagne.

Stade Rennais : Un Mercato avec des flux financiers

Le Stade Rennais a terminé un mercato d’été à plus de trente mouvements de joueurs, où entre les entrées et les sorties en transferts, hors la question des salaires, la barre des 150 millions d’euros aurait été atteinte. L’opération dégraissage a été immense, les investissements moindres, mais toujours énormes à l’échelle globale d’une Ligue 1 en crise économique.

Le travail, notamment du directeur sportif, Loïc Désiré, a été colossal pour redessiner un effectif démesuré et illisible. S’appuyant aussi sur des moyens financiers rares en Ligue 1, il reste maintenant à concrétiser sur le terrain, car le club et Habib Beye ne pourront pas se rater. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a justement mis la pression à l’ancien entraîneur du Red Star.

Car pour le journaliste de l’After Foot, Habib Beye n’aura tout simplement aucune excuse s’il échoue au vu de la qualité du mercato et de l’effectif rennais. Daniel Riolo en a profité pour mettre un premier avertissement à l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille après ce début de saison jugé décevant, notamment le dernier match sur la pelouse d’Angers.

« Quand on regarde Rennes, ça a beaucoup brassé et au final, c’est mieux que l’année dernière quand Massara était là, quand ça ne ressemblait à rien du tout. Là, j’ai le sentiment qu’on a donné du matériel cohérent et intéressant à Habib Beye. Il fait partie des entraîneurs qui sont attendus. Avec les mecs qu’il a, le match que j’ai vu ce week-end, ce n’est pas possible », analyse le journaliste de RMC.