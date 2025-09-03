Mercato : L’OM en alerte, l’Arabie saoudite revient en force

Le mercato européen est certes clos, mais l’Arabie Saoudite continue de faire planer une menace sur l’OM. Son ailier polyvalent Mason Greenwood est toujours une cible prioritaire pour les clubs saoudiens.

Mercato OM : L’Arabie saoudite ne lâche pas Mason Greenwood

Le mercato est terminé dans les grands championnats d’Europe. Mais certains pays peuvent encore recruter. C’est le cas de l’Arabie Saoudite qui a jusqu’au 11 septembre pour finaliser ses emplettes. Avec des budgets quasiment illimités, les écuries saoudiennes représentent ainsi une menace de taille pour les clubs européens.

Dans son édition du jour, le journal AS s’est penché sur les joueurs suivis de près par l’Arabie saoudite. Et on apprend que l’attaquant de l’OM, Mason Greenwood, est à nouveau dans le viseur des clubs saoudiens. L’ailier de 23 ans a impressionné la saison dernière. Il a été auteur de 22 réalisations en 36 matchs. Ses performances attirent l’attention au-delà des frontières nationales, jusqu’à dans le Golfe.

Pour le moment, Mason Greenwood affiche son désir de rester à Marseille. Le président Pablo Longoria maintient aussi sa position ferme, en fermant la porte à double tour pour son atout offensif. Jusqu’ici, aucune offre concrète n’est aussi parvenue à la direction l’OM. Mais la situation reste sous haute surveillance. Les Olympiens devront résister à la tentation d’une proposition difficile à refuser. La dernière semaine du mercato saoudien risque aini d’être décisive dans ce dossier XXL.