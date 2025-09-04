INFO Mercato : L’arrivée d’Hakim Ziyech à l’OM compromise

L’OM n’a pas encore fini son mercato. Les dirigeants envisageraient désormais de recruter gratuitement Hakim Ziyech. Mais son arrivée à Marseille a peu de chances d’aboutir .

Mercato : L’OM face à des obstacles financiers, Hakim Ziyech s’éloigne

L’Olympique de Marseille a accompli un mercato exceptionnel cet été avec 12 recrues signées cet été. Pourtant, le club phocéen n’a pas encore dit son dernier. Les responsables de l’OM peuvent encore recruter grâce au marché de joueurs libres. C’est dans ce sens que le nom d’Hakim Ziyech revient avec force à Marseille.

L’attaquant marocain est actuellement sans club, une aubaine pour les Olympiens. Ceux-ci peuvent le recruter sans indemnité de transfert. Toutefois, la piste menant à Hakim Ziyech est semé d’embûches. Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia devront faire face à des difficultés de taille. Le premier défi est d’ordre financier.

Plusieurs sources concordantes assurent que la direction de l’OM doit impérativement dégraisser avant d’assurer le salaire conséquent d’Hakim Ziyech. Sachant que sa santé financière est surveillée de très près par la DNCG. Amine Harit et Neal Maupay figurent alors sur la liste des potentiels sacrifiés. Tant que leur départ n’est pas encore finalisé, le dossier Ziyech restera au point mort.

Une rude concurrence se met en place autour du dossier

Le profil de l’ancien joueur de Chelsea soulève aussi des questions. À 32 ans, Hakim Ziyech sort d’une saison difficile à Al-Duhail SC au Qatar. Ses statistiques décevantes et son parcours miné par des blessures récurrentes représentent un risque non négligeable. L’OM a certes relancé des joueurs expérimentés comme Alexis Sanchez et Aubameyang. Mais ce pari Ziyech est loin d’être rassurant.

La direction de l’OM devra enfin face à une rude concurrence. Des clubs espagnols, Elche et Séville, sont également aux trousses de l’international marocain. Ces destinations pourraient lui offrir des garanties que Roberto De Zerbi ne peut lui accorder. Sachant que sa priorité est de retrouver du temps de jeu en vue de participer à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Le doute persiste donc sur sa possible venue à Marseille.