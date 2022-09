PSG Mercato : 17M€, Luis Campos a déniché le défenseur idéal !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 14:14





PSG Mercato : À la recherche d’un défenseur supplémentaire pour compléter l’effectif du Paris SG, Luis Campos aurait mis la main sur le profil idéal.

PSG Mercato : Un ancien du Stade Rennais intéresse Campos

Après avoir échoué de convaincre l’Inter Milan de lui céder Milan Skriniar cet été, le Paris Saint-Germain envisagerait toujours de poursuivre sa quête d’un défenseur supplémentaire lors du prochain mercato hivernal. Dans l'idéal, Christophe Galtier aimerait disposer d’un axial et Luis Campos serait prêt à régler ce souci en janvier pour s'éviter des complications au moment des joutes importants en Ligue des Champions.

Et si des sources italiennes assurent que les dirigeants parisiens n’excluent pas une nouvelle offensive pour Skriniar cet hiver, Luis Campos serait également intéressé par le profil de Ramy Bensebaini, dont le profil polyvalent serait apprécié de Christophe Galtier. D’autant qu’à l’instar de Nordi Mukiele, le défenseur du Borussia Mönchengladbach connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué au Stade Rennais et à Montpellier HSC.

Mieux, son transfert ne devrait pas coûter cher au PSG puisque son contrat arrive à terme le 30 juin prochain. Âgé de 27 ans, Ramy Bensebaini est capable d’évoluer dans l’axe comme dans le couloir gauche de la défense. Le Champion de France en titre pourrait ainsi passer à l’action dans les semaines à venir pour préparer son arrivée à l’hiver.

PSG Mercato : Ramy Bensebaini au Paris SG en janvier ?

Le Paris SG va se remettre en quête d'un défenseur central en janvier prochain. De nouveaux noms reviennent avec insistance en lieu et place de Milan Skriniar. Estimé à 17 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, Ramy Bensebaini pourrait être la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain.

À six mois de la fin de son engagement avec le Borussia Mönchengladbach, l’international algérien pourrait être accessible pour seulement 10 millions d’euros. Un montant totalement dérisoire comparativement aux 70 millions d’euros que le PSG proposait à l’Inter pour Milan Skriniar. Cependant, Ramy Bensebaini ne serait pas la seule piste hivernale de Luis Campos.

PSG Mercato : Luis Campos cherche aussi en Ligue 1

Toujours selon la presse transalpine, Le conseiller football du PSG surveillerait aussi la situation d’Evan Ndicka du côté de l’Eintracht Francfort. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le défenseur de 23 ans serait sur la liste des joueurs capables de passer sous pavillon parisien lors du marché des transferts de l’hiver. Tout comme Bensebaini, Ndicka peut aussi jouer comme axial ou arrière gauche. Outre Evan Ndicka et Ramy Bensebaini, qui fait partie des pistes, Paris aurait également des vues sur d’autres profils évoluant en Ligue 1.

En effet, selon les informations du portail Le 10 Sport, Luis Campos serait également sur les traces de Warmed Omari. Révélation de la saison dernière, le jeune défenseur de 22 ans est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026. Titulaire la saison dernière avec Nayef Aguerd, le protégé de Bruno Genesio s’est révélé comme un futur crack à son poste. Et tout logiquement, plusieurs grands d’Europe s’intéresseraient au jeune breton, dont le Paris Saint-Germain.

Les dirigeants parisiens ont même d’ores et déjà supervisé le jeune Rennais afin de potentiellement le recruter lors du prochain mercato. Même si Omari a dû se faire opérer au début de la préparation cet été. Le mercato hivernal pourrait donc être très animé dans la capitale. Christophe Galtier et Luis Campos souhaitant absolument renforcer la défense des Rouge et Bleu. Le rythme effréné de la Coupe du monde à la fin de l'année, les joueurs pouvant épuiser les joueurs. Reste maintenant à savoir si le SRFC acceptera de laisser filer son joyau français en plein milieu de saison.