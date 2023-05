En affrontant le Toulouse FC dimanche, Jean-Clair Todibo va retrouver de vieux amis. Son départ n'a toujours pas été digéré par un ancien du club.

Les retrouvailles. Lors de la 36ème journée de Ligue 1, Jean-Clair Todibo va avoir l'occasion de retrouver ses anciens partenaires au Toulouse FC. Le défenseur de l'OGC Nice va en effet les affronter dimanche, avec pour but de bien finir la saison. Les deux équipes n'ont plus rien à jouer, ayant toutes deux dit adieu à l'Europe et étant maintenues dans la division.

Si les retrouvailles devraient être appréciées par le principal intéressé, un ancien du Téfécé n'a toujours pas digéré son départ. C'est le cas d'Alain Casanova, son ex-entraîneur lors de la saison 2018-2019. Celui-ci l'avait lancé en Ligue 1 alors qu'il n'avait pas encore signé son contrat professionnel, le 19 août 2018 contre Bordeaux (victoire 2-1).

Alain Casanova regrette le départ de Jean-Clair Todibo

Dans un entretien pour Le Parisien, Alain Casanova a ainsi évoqué ses regrets sur le cas Jean-Clair Todibo. « Son départ ? Il a mal vécu cette période tout comme moi car il faisait déjà partie des trois meilleurs joueurs de mon équipe avec Gradel et Sangaré. Il a préféré répondre aux sollicitations d’autres clubs plutôt. Je l’avais pourtant incité à rester au TFC pour gagner en expérience » a-t-il expliqué.

Pour rappel, Todibo a signé au FC Barcelone le 31 janvier 2019 avant d'être prêté à Schalke 04 puis au Benfica Lisbonne. La suite, nous la connaissons : le défenseur central a été prêté avec option d'achat par les Catalans à l'OGCN, avant d'y être défintivement transféré le 27 juin 2021. En seulement 10 matchs, il aura en tout cas laissé un souvenir impérissable aux Toulousains. Nous verrons s'il se montre revanchard face à ses anciens partenaires, après un match nul 1-1 à l'aller où il était titulaire. Rendez-vous dimanche à 15 heures pour le savoir.