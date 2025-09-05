Mercato : Une pépite tourne le dos à Salzbourg pour l’ASSE

Un jeune talent suivi par le RB Salzbourg a préféré l’ASSE au club autrichien. Il justifie son choix fort en faveur des Verts en Ligue 2.

Mercato : L’ASSE a réussi à attirer Modibo Sissoko

L’ASSE a réussi à attirer Modibo Sissoko, alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs en Europe, dont le RB Salzbourg. Il s’est engagé avec les Verts officiellement, jeudi, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain de 18 ans est en provenance de Guidars FC du Mali.

Ancien pensionnaire de la célèbre Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, comme Hamari Traoré (Paris FC) ou encore Kamory Doumbia (Stade Brestois), Modibo Sissoko débarque en France avec l’ambition de progresser et de s’imposer à l’AS Saint-Etienne.

À voir

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi enrage contre la Juventus !

Lisez aussi : Mercato : Un crack de l’ASSE, priorité de Trabzonspor

« C’est une opportunité pour moi de progresser, de donner le maximum pour l’équipe et d’apporter ma contribution. Je veux montrer mes qualités et continuer à grandir dans une équipe prestigieuse », a-t-il confié dans un entretien à Africafoot.

Pisté par Salzbourg, Sissoko choisit le projet Saint-Etienne

L’international Espoir malien avoue avoir tourné le dos à plusieurs clubs européens évoluant dans l’élite, au profit des Verts. « L’été n’a pas été de tout repos pour moi et mes agents. J’ai réalisé plusieurs essais, notamment en Autriche. Nous avons identifié cette opportunité avec l’ASSE et convenu qu’il était essentiel de nous engager dans ce projet », a expliqué Modibo Sissoko, avant de la promesse suivante : « Je donnerai tout pour le club ».

Lisez aussi : ASSE : Un renfort offensif à Clermont avant Saint-Etienne

À voir

Vente OM : Signal inattendu de Frank McCourt aux Saoudiens

Pour rappel, la pépite malienne va intégrer la Réserve stéphanoise dans un premier temps, comme indiqué dans le communiqué du club, avant de prétendre à l’équipe professionnelle.